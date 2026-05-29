Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν λυγίζει τις ελληνικές τράπεζες

Σε πρόσθετες ασκήσεις ευαισθησίας για τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε το ΔΝΤ προκειμένου να αποτιμήσει τις πιθανές επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανάλυση, σε ένα σενάριο παρατεταμένης και έντονης ανόδου των τιμών πετρελαίου και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η βασική επίπτωση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα προέλθει από υψηλότερες ζημιές σε δάνεια προς τους κλάδους του τουρισμού και της μεταποίησης, λόγω της αύξησης του κόστους μεταφορών και ενέργειας.

Οι δύο αυτοί κλάδοι αντιστοιχούν στο 6,3% και 8,9% αντίστοιχα του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Αντίθετα, παρότι οι τράπεζες διατηρούν σημαντική έκθεση και στη ναυτιλία - περίπου 8,2% των δανείων - το ΔΝΤ εκτιμά ότι η διεθνώς διαφοροποιημένη φύση του κλάδου, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων, καθιστούν λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο σημαντικών ζημιών άμεσα συνδεδεμένων με τον πόλεμο.

Ακόμη και στην περίπτωση που οι απώλειες στους κλάδους του τουρισμού και της μεταποίησης αποδειχθούν τριπλάσιες από εκείνες που έχουν ενσωματωθεί στο — αυστηρότερο — σενάριο ύφεσης, η πρόσθετη επίπτωση στα τραπεζικά κεφάλαια εκτιμάται σε λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα, με τις τράπεζες να εξακολουθούν να διατηρούν δείκτες σημαντικά υψηλότερους από τις εποπτικές απαιτήσεις.

Το ΔΝΤ σημειώνει επίσης ότι ακόμη και εάν οι πιέσεις επεκταθούν ευρύτερα στην οικονομία μέσω δευτερογενών επιδράσεων και επηρεαστεί και η ναυτιλία λόγω επιβράδυνσης της παγκόσμιας ζήτησης, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαθέτουν ισχυρά περιθώρια ασφαλείας.

Παράλληλα, ένα νέο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να επιβαρύνει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αν και μέρος της πίεσης θα μπορούσε να απορροφηθεί μέσω στοχευμένων δημοσιονομικών μέτρων στήριξης. Το Ταμείο επισημαίνει ακόμη ότι τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια αντιστοιχούν σε μικρότερο ποσοστό των τραπεζικών ισολογισμών σε σχέση με άλλες χώρες της ευρωζώνης.

Τέλος, σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο υψηλότερος πληθωρισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει μια παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση έχει αβέβαιη καθαρή επίπτωση στην κερδοφορία των τραπεζών, καθώς η ενίσχυση των περιθωρίων επιτοκίων ενδέχεται να αντισταθμιστεί από αυξημένες πιστωτικές ζημιές και υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης από τις αγορές.