Θεοδωρικάκος: Χρειάζεται μια εθνική συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα

Την ανάγκη να υπάρξει μια «εθνική κοινωνική συμφωνία» για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM 90,1. «Χρειάζεται μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Να αναλάβουν την ευθύνη τους οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας, η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, μειώνοντας τις τιμές σε μια σειρά προϊόντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η Κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το δικό της χέρι, με ελέγχους και παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, σημειώνοντας όμως ότι σε μια ελεύθερη οικονομία οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλάβουν και τη δική τους ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, καθώς «υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει εύκολα πέρα ή και δεν τα βγάζει καθόλου πέρα». «Δεν λέει κανείς να μην κερδίζουν οι επιχειρήσεις, γιατί προφανώς οι επιχειρήσεις πηγαίνουν μπροστά όταν έχουν κέρδος. Αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα», πρόσθεσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο διεθνές περιβάλλον, λέγοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει το κόστος ενέργειας, μεταφορών και τελικά τις τιμές στην αγορά. «Είναι αναπόφευκτο αυτό να περνάει στην αγορά και να αυξάνει τον πληθωρισμό. Και μάλιστα σε μικρές αγορές, σαν τη δική μας, με πολύ μεγαλύτερο τρόπο», υπογράμμισε, εξηγώντας πως γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ, στη βιομηχανία τροφίμων και στα καύσιμα.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στο νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι επαναλαμβάνει «εμμονές αριστερού χαρακτήρα», οι οποίες, όπως είπε, δεν έχουν σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. «Όλο αυτό δείχνει μια ιδεοληπτική εμμονή, η οποία δεν έχει σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις και με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτή η εμμονή σχετίζεται με άλλη μία εμμονή: να μην ξεκαθαρίζει ο κ. Τσίπρας τη σχέση του με το παρελθόν του. Θα πρέπει κάποιος που θέλει να διεκδικήσει ξανά την ηγεσία σε αυτόν τον τόπο, τα βασικά του μηνύματα και συμπεράσματα για τη σχέση του με το παρελθόν να τα πει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Με τόλμη και με θάρρος να αναλάβει την ευθύνη του, να παραδεχτεί τα λάθη του. Αλλά αυτό δεν το κάνει ο κ. Τσίπρας», τόνισε.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία εργάζεται για να διευρύνει περαιτέρω την κοινωνική της βάση, σε μια πλατφόρμα προόδου και ασφάλειας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση. «Εκείνοι στην εσωστρέφειά τους, εμείς στη σκληρή δουλειά για την κοινωνία, με την κοινωνία. Για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια, αν μας ξαναεμπιστευτούν οι Έλληνες», ανέφερε. «Το σχέδιο μας για την Ελλάδα του 2030 έχει στόχο μια οικονομία πιο παραγωγική, που θα δίνει καλύτερους μισθούς σε όλους τους Έλληνες» και «μια πατρίδα ισχυρή, ασφαλή και αξιοσέβαστη στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο», με μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, κατέληξε.