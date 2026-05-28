Μαρινάκης: «Το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί και θεωρίες που και οι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα ζήλευαν»

Αναφέρθηκε ακολούθως στη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» και την επόμενη τετραετία.

«Γεννώνται για άλλη μια φορά εύλογα ερωτήματα όπως το περιγράφει και ο κ. Δημητρακόπουλος και άλλοι παράγοντες της συγκεκριμένης διαδικασίας. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί αυτή η έκθεση παραγγέλθηκε κατόπιν της υποβολής αιτήματος άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών. Θα μπορούσε να υπάρχει ως δεδομένο πριν αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο ζήτημα είναι η ίδια η έκθεση. Εμείς δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τον ρόλο της Δικαιοσύνης, δεν το κάναμε ούτε όταν ήρθε η δικογραφία ούτε θα το κάνουμε τώρα. Προς τιμήν των ανθρώπων αυτών ενώ δεν δήλωσε κανείς ότι συμφωνεί με τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικογραφίας ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους. Αλλά όταν η υπόθεση η οποία χαρακτηρίστηκε ως κακουργηματικής φύσεως φαίνεται να μετατρέπεται, σε περίπτωση που υπάρχει αδίκημα ως προς το ποσό, σε πλημμεληματικής φύσεως, ή υποθέσεις οι οποίες οδήγησαν σε άρση ασυλίας και φαίνεται ότι δεν είχαν καμία ζημία, μία εκ των οποίων και του κ. Μηταράκη, όλο αυτό δείχνει μια εντελώς άλλη εικόνα από αυτή που είχαν αρχικά διαρρεύσει όσοι είχαν διαρρεύσει. Η οποία άλλαξε όταν είδαμε τα δεδομένα και αλλάζει τώρα ακόμα περισσότερο. Εδώ ένα είναι το συμπέρασμα, γιατί όλα τα υπόλοιπα η Δικαιοσύνη θα τα βρει. Δεν μπορούμε εμείς να λάβουμε καμία απόφαση. Το ίδιο που έλεγα και όταν υπήρχε άλλη εικόνα, το ίδιο λέω και τώρα. Η Δικαιοσύνη θα δώσει απαντήσεις. Αλλά, αλήθεια, εκείνοι από την αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ, που μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων, που στο πλαίσιο της τοποθέτησης που είχαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλούσαν για μια εγκληματική οργάνωση υπό το Μαξίμου, νιώθουν την ανάγκη να ζητήσουν συγγνώμη;» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση για την έκθεση της κ. Τυχεροπούλου και προσέθεσε:

«Εγώ δεν λέω ούτε να υιοθετούν την Α, ούτε τη Β, ούτε την οποιαδήποτε άποψη. Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη Δικαιοσύνη και είναι σε εξέλιξη έρευνα και μάλιστα η συγκεκριμένη συντάκτρια της έκθεσης κάθε άλλο παρά φίλα προσκείμενη στην κυβέρνηση μπορεί να χαρακτηριστεί, όταν είναι κάτι ανοιχτό στη Δικαιοσύνη,γιατί δεν περιμένουν, γιατί βιάζονται να πολιτικοποιήσουν ένα ζήτημα;

Και να πω και κάτι τελευταίο, γιατί ζούμε στην εποχή όπου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρείται η μία λαθροχειρία μετά την άλλη. Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι πολύ σοβαρή υπόθεση συνολικά το ζήτημα ΟΠΕΚΕΚΠΕ, οι ποινικές του διαστάσεις, ειδικά ως προς όλους εκείνους που φαίνεται ότι πήραν επιδοτήσεις. Συνολικά το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων. Αλλά είναι ένα πράγμα η υπόθεση συνολικά και είναι ένα άλλο πράγμα η εμπλοκή πολιτικών προσώπων».

Τέλος για τη δουλειά της αστυνομίας και των συλλήψεων που γίνονται είπε ότι είναι δείγμα της αποτελεσματικότητας του κράτους. «Δείτε μάλιστα και τα χρονικά διαστήματα στα οποία αναφέρονται αυτές οι υποθέσεις. Είναι πολλές υποθέσεις για παλαιότερα χρονικά διαστήματα της δικής μας διακυβέρνησης. Το γεγονός ότι επιτέλους λειτουργούν οι Αρχές, όχι μόνο σε περιπτώσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά και σε πολλές άλλες, είναι κάτι που πρέπει, επαναλαμβάνω, να το πιστωθεί η κυβέρνηση αυτή και σε καμία περίπτωση να της το χρεώσουν. Άλλωστε, πολλές από αυτές τις υποθέσεις έτρεξαν, ξεκίνησαν να ερευνώνται πριν καν την έλευση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας» είπε.

Σε ερώτηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και του ονόματος ΕΛΑΣ είπε: «Το όνομα που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας είναι δεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στον νέο κομματικό φορέα, αλλά και στον ίδιο. Ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά και ο κόσμος ζητάει από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά -και αυτή είναι η κριτική της κοινωνίας σε εμάς και είναι σωστή η κριτική αυτή, γιατί πρέπει να τρέξουμε σε πολλούς τομείς πιο γρήγορα-, ο κ. Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κόμματος του, θέλει να γυρίσουμε πίσω. Είναι μια αντίφαση που αξίζει να την αναδείξουμε. Αλλά το τελευταίο πράγμα που απασχολεί αυτούς που μας ακούν, τους πολίτες, είναι το όνομα ενός κόμματος».

«Δεν υποτιμώ ούτε τα σύμβολα, ούτε τα ονόματα, ειδικά σε κόμματα που έχουν αντέξει στον χρόνο. Αλλά δεν νομίζω ότι ένα όνομα ενός κόμματος θα λύσει κάποιο πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις. Είπε κάποια στιγμή ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του ότι υπόσχεται μια αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει και η ευχή για παγκόσμια ειρήνη. Όλοι μας θέλουμε την καλύτερη δυνατή ζωή για τους πολίτες. Δεν το συζητώ. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Ουσία θέλει η κοινωνία» σημείωσε.

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ. Τσουκαλά για μυστική συμφωνία της ΝΔ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για συγκυβέρνηση ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Νομίζω ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση που ακούμε και είμαστε μάλιστα και κοντά χρονικά, ”ακόμα δεν σφίξανε οι ζέστες”».

«Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε: «Και αδικεί και το παρελθόν του. Έχω πει πολλές φορές ότι ιδεολογικά με χωρίζει άβυσσος, ειδικά με το ΠΑΣΟΚ του '80, που είναι η μήτρα πολλών εκ των προβλημάτων μας, αλλά δεν είχαμε ακούσει τέτοια πράγματα, τέτοιες παρανοϊκές αναλύσεις. Το να θεωρείς ότι υπάρχει μια μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μαξίμου και του κ. Τσίπρα, δηλαδή αδικείς τον εαυτό σου όταν το λες αυτό. Αλλά ο καθένας επιλέγει να λέει ό,τι εκείνος θεωρεί σωστό».

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση

«Οι εταιρείες Chevron και HELLENiQENERGY υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση ΠΕΡΙΟΧΗ 10 (Block10), η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου Πελάγους.

Παράλληλα, υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από την HELLENiQ ENERGY στη Chevron για την ίδια παραχώρηση.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογονανθράκων.

«Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την HELLENiQ ENERGY, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων» δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω» και την επόμενη τετραετία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός.

Το «Προλαμβάνω» έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους 75 εκατ. τον χρόνο. Δηλαδή χρηματοδότηση συνολικού ύψους 300 εκατ. από το 2027 έως το 2030.

Τα 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που περιλαμβάνει είναι:

Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

για την πρόληψη του Καρδιαγγειακού κινδύνου.

Πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανήλικων.

Πρόγραμμα για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Έως σήμερα έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις πάνω από 6 εκατ. πολίτες στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα τα εγκαίνια των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά».

Το νέο, υπερσύγχρονο ΤΕΠ του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», χρηματοδοτούμενο με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σηματοδοτεί μια σημαντική αναβάθμιση στην επείγουσα νοσοκομειακή φροντίδα, με στόχο την ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο αξιοπρεπή εξυπηρέτηση των ασθενών.

Το νέο ΤΕΠ διαθέτει μεγαλύτερους και πλήρως αναδιαμορφωμένους χώρους, σύγχρονη χωροταξική οργάνωση και πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Η αυξημένη χωρητικότητα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση μεγαλύτερου αριθμού περιστατικών, ενώ η ανεξάρτητη είσοδος συμβάλλει στη μείωση του χρόνου μεταφοράς των ασθενών εντός του νοσοκομείου. Παράλληλα, η χωροταξική συνένωση του ΤΕΠ με το Ακτινολογικό Τμήμα επιτρέπει την ταχύτερη διάγνωση και άμεση διεκπεραίωση των επειγόντων περιστατικών, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους αναμονής.

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το 'Ασυλο», το οποίο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη κοινή μεταναστευτική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του είναι η αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και η ενίσχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή.

Με το νομοσχέδιο:

θεσπίζεται, για πρώτη φορά, υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου στα εξωτερικά σύνορα για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών,

οι αιτήσεις ασύλου στα σύνορα θα εξετάζονται με ταχεία διαδικασία και αυστηρά χρονοδιαγράμματα,

όσοι δεν λαμβάνουν διεθνή προστασία θα οδηγούνται άμεσα σε διαδικασία επιστροφής, με αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου και δυνατότητα παραμονής σε κλειστές ή ελεγχόμενες δομές στα σύνορα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

προβλέπεται η αξιοποίηση κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών και

ενισχύεται η συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τη Frontex.

Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη.

Το 2026 είμαστε, σε απόλυτους αριθμούς, ο 4ος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Από το 2014 έως το 2019, δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι 3η στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και 9η από αιολικά.

Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2014, η ΔΕΗ είχε μία κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Με τις πολιτικές που υλοποιούμε, μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και την αβεβαιότητα, στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, τις διαμορφώνει.

Δύο σημαντικά ψηφιακά έργα που αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης του e-ΕΦΚΑ παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του Φορέα.

Πρόκειται για το «Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα e-Ε.Φ.Κ.Α.» και την «Ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης e-E.Φ.K.A.», παρεμβάσεις που φέρνουν πιο γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στην ασφαλιστική πληροφορία.

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα ενοποιεί όλα τα βασικά πληροφοριακά συστήματα σε ένα ενιαίο, διαλειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον και αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της κοινωνικής ασφάλισης. Προβλέπει:

Ενιαία διαχείριση εισφορών και ασφαλιστικού χρόνου

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες στις συντάξεις

Ενισχυμένο έλεγχο και διαφάνεια

Ταχύτερη προσαρμογή σε αλλαγές

Σύνδεση με κρίσιμους φορείς όπως η ΑΑΔΕ και το ΓΕΜΗ.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι: ταχύτερες συντάξεις, εξάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών και άμεση πρόσβαση στο ασφαλιστικό ιστορικό.

Με την έναρξη των νέων αναρτήσεων κτηματολογικών στοιχείων, το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ελληνικού Κτηματολογίου, οι πολίτες μπορούν να αναζητούν τα ακίνητά τους και να βλέπουν τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί για αυτά.

Στόχος παραμένει η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό.

Με σχέδιο και συνέπεια υλοποιείται ένα έργο εθνικής σημασίας, που ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία των συναλλαγών και τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας στη χώρα.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν αύριο και μεθαύριο σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι με τις εξετάσεις δεν τελειώνει τίποτα. Όλα ξεκινάνε.

Ένας βαθμός μόνο δεν καθορίζει ούτε το μέλλον, ούτε την αξία κανενός ανθρώπου.

Καλή επιτυχία σε όλα σας τα όνειρα».