Μάικλ Τζάκσον: Ντοκιμαντέρ του Netflix θα μας βάλει για πρώτη φορά μέσα στη δίκη του 2005

Στο ντοκιμαντέρ μιλάνε ένορκοι, αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιογράφοι, καθώς και πρόσωπα και από τις δύο πλευρές. Η δίκη του Μάικλ Τζάκσον θα γίνει διαθέσιμη στις 3 Ιουνίου.

Ήταν το 2003 όταν ο Μάικλ Τζάκσον βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τις κατηγορίες που συγκλόνισαν τη διεθνή κοινή γνώμη. Ο βασιλιάς της ποπ, που μεγάλωσε γενιές και γενιές, κατηγορήθηκε για κακοποίηση ανηλίκων, με τον κόσμο να βλέπει αποσπασματικές στιγμές από τη δίκη, αφού οι κάμερες απαγορεύονταν. Αν και τελικά αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες, η υπόθεση εξακολουθεί να διχάζει το κοινό μέχρι και σήμερα.

Αυτή τη δίκη πρόκειται να φέρει το Netflix στην πλατφόρμα του, στις 3 Ιουνίου, με σκοπό να φωτίσει άγνωστες πτυχές μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στην καρδιά των γεγονότων, για πρώτη φορά. Όπως γράφει χαρακτηριστικά το Tudum, ένορκοι, αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιογράφοι μιλούν στο ντοκιμαντέρ για όσα διαδραματίστηκαν εντός της δικαστικής αίθουσες, παρουσιάζοντας και τις δύο πλευρές.

