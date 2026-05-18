Πράσινο φως από το ΚΥΣΕΑ για τις ιταλικές φρεγάτες Bergamini

Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχιών Patriot, από Διδυμότειχο και Κάρπαθο, αλλά και για την ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, άναψε το ΚΥΣΕΑ.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο επαναπατρισμός των Patriot κρίθηκε αναγκαίος, λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθηκών. Ακόμη θα αποσταλεί ένα όχημα M113 στον Λίβανο, ενώ υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν αναπτυχθεί 11 στην περιοχή, που προέρχονται από τα αποθέματα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας.

Το ΚΥΣΕΑ, ενέκρινε την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Bergamini, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ. Και τα δυο προγράμματα έχουν περάσει από τη Βουλή, αλλά και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών.

Ο υπουργός Εξωτερικών παρείχε ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ κατά πληροφορίες συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογούνται από τη γείτονα με την προώθηση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα.