Πολιτική | Ελλάδα

Μαρινάκης για Marfin: Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μαρινάκης για Marfin: Ο φανατισμός που μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία
«Η τραγωδία της Marfin ήταν ένα στυγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρησε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η τραγωδία της Marfin δεν ήταν "μια κακιά στιγμή". Ήταν ένα στυγνό έγκλημα. Μια δολοφονική πράξη που στέρησε τη ζωή από αθώους ανθρώπους και στιγμάτισε τη χώρα», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία "ερμηνεία" για τέτοιες ενέργειες. Ο φανατισμός που οπλίζει χέρια και μετατρέπει τη διαφωνία σε θάνατο δεν μπορεί να γίνει ανεκτός σε μια δημοκρατία.

Η μνήμη αυτής της τραγωδίας δεν επιτρέπει ουδετερότητα. Η δημοκρατία οφείλει να απαντά με αποφασιστικότητα απέναντι σε όσους επιλέγουν τη βία και επιχειρούν να τη νομιμοποιήσουν ή ακόμα και σε εκείνους που επενδύουν στο μίσος και την τοξικότητα. Γιατί κάθε λέξη μίσους που αφήνεται χωρίς αντίδραση, βρίσκει χώρο να ριζώσει μέσα στην κοινωνία», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Μαρινάκης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προς παράταση των μέτρων στήριξης - Προ των πυλών επιδότηση στο diesel και τον Ιούνιο

Άρον - άρον προς τη σύνταξη πριν την αλλαγή ορίων ηλικίας - Από γυναίκες η πλειοψηφία των αιτήσεων

ΣΕΦ - ΚΑΕ Ολυμπιακός: Ποια κατασκευαστική θα κάνει το ενεργειακό «λίφτινγκ» της «κόκκινης» μπασκετικής αρένας

tags:
Παύλος Μαρινάκης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider