Πετρέλαιο: Σημάδια υποχώρησης αλλά παραμένει σε υψηλά επίπεδα

Η ισχυρότερη παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στα Στενά του Ορμούζ ενδεχομένως αναγκάζει το Ιράν να χαλαρώσει τον έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα, εν μέσω ενδείξεων ότι η ισχυρότερη παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στα Στενά του Ορμούζ αναγκάζει το Ιράν να χαλαρώσει τον έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, ενδεχομένως ανοίγοντας τον εφοδιασμό από χώρες της Μέσης Ανατολής. Την ίδια στιγμή, οι αναλυτές προειδοποιούν πως ίσως και να βλέπουμε μία κατοχύρωση κερδών και τίποτε παραπάνω.

Μετά το εντυπωσιακό ράλι της Δευτέρας, το West Texas Intermediate υποχωρεί σχεδόν 1,5% στα 104,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαπραγματεύεται κάτω από τα 114 δολάρια το βαρέλι.

Τη Δευτέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια νέα επιχείρηση με στόχο την αποκατάσταση της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τον αμερικανικό στρατό να αποκρούσει τις ιρανικές επιθέσεις καθώς οδηγούσε δύο πλοία με αμερικανική σημαία μέσω της πλωτής οδού, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χτυπήθηκε ένας τερματικός σταθμός πετρελαίου στη Φουτζέιρα. Το Ιράν συνεχίζει να απειλεί πως θα πλήξει οποιοδήποτε πλοίο προσπαθήσει να περάσει τα Στενά, κάτι το οποίο φέρεται να κατάφερε το υπό σημαίας ΗΠΑ πλοίο Alliance Fairfax, συνοδευόμενο από αμερικανικές δυνάμεις, μετριάζοντας τις ανησυχίες για διακοπές εφοδιασμού.

Επίσης, την ώρα που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει άλλες δύο έως τρεις εβδομάδες σε σχόλια στο Salem News Channel, το CBS μετέδωσε ότι τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Truxtun και USS Mason διέσχισαν τα Στενά. Τα πλοία υποστηρίχθηκαν από ελικόπτερα Apache και άλλα αεροσκάφη και αντιμετώπισαν μια σειρά από συντονισμένες απειλές.

Οι επιθέσεις «υποδεικνύουν όλες την παραβίαση της εκεχειρίας», δήλωσε ο Σαούλ Κάβονιτς, ανώτερος αναλυτής ενέργειας στην MST Marquee. «Η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να εκτοξευθεί σημαντικά εάν ο πόλεμος συνεχιστεί και ειδικά εάν προκληθούν ζημιές σε περισσότερες πετρελαϊκές υποδομές» τόνισε.

Το αργό πετρέλαιο Brent έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 90% φέτος, καθώς η σύγκρουση στέρησε την αγορά από εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, με τα Στενά να παραμένουν σχεδόν αδιάβατα. Η πλωτή οδός έχει υποστεί διπλό αποκλεισμό, με την Τεχεράνη να επιδιώκει να εμποδίσει τη διέλευση πλοίων, ενώ η Ουάσιγκτον εμποδίζει τα πλοία που πλέουν προς ή από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον «σημειώνουν πρόοδο», ωστόσο οι ΗΠΑ και τα ΗΑΕ «θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές μήπως παρασυρθούν ξανά σε τέλμα», σύμφωνα με μια ανάρτηση στο X. Τα γεγονότα στο Ορμούζ κατέστησαν σαφές ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση», πρόσθεσε.