Ράλι 8% για τη L' Oreal - Ολοταχώς για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο εδώ και 18 χρόνια η μετοχή

Ράλι άνω του 8% σημειώνει την Πέμπτη η μετοχή της L’Oreal, καθώς η μεγαλύτερη εταιρείας καλλυντικών στον κόσμο είδε τις πωλήσεις της στο α' τρίμηνο του 2026 να ενισχύονται υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Πιο αναλυτικά, ο τίτλος του γαλλικού κολοσσού έφτασε να ενισχύεται ως και 10% στις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, λαμβάνοντας σημαντική ώθηση από την αύξηση των οργανικών πωλήσεων στο προηγούμενο τρίμηνο κατά 7,6% στα 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ηπιότερη αύξηση κατά περίπου 3%.

Πλέον, η μετοχή της εταιρείας ενισχύεται κατά 8,7% στα 375,05 ευρώ, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό τους από τον Νοέμβριο του 2008.

«Όχι μόνο ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό στην αγορά των προϊόντων ομορφιάς που παραμένει δυναμική, αλλά επιταχύναμε την αύξηση του μεριδίου μας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Nicolas Hieronimus, συμπληρώνοντας πως «η ηγετική μας θέση στο ηλεκτρονικό εμπόριο μας έδωσε θεαματικά αποτελέσματα σε όλες τις περιοχές, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές».

«Η ανάκαμψη του δεύτερου εξαμήνου του 2025 στις δύο μεγαλύτερες αγορές μας, τις ΗΠΑ και την Κίνα, συνεχίστηκε και ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό και στις δύο», ανέφερε ακόμα ο CEO της L’Oreal.

Από την πλευρά τους, αναλυτές της Barclays δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από την ανάπτυξη της γαλλικής εταιρείας, τονίζοντας πως «το σχέδιο της διοίκησης για τόνωση του τομέα προϊόντων ομορφιάς έχει ως αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερα κέρδη για τους μετόχους ακόμη και σε περιόδους αστάθειας».