Ο όμιλος CSG υλοποιεί προμήθεια πυρομαχικών μεγάλου βεληνεκούς αξίας σχεδόν 250 εκατ. ευρώ

Ο όμιλος CSG εκτιμά ότι η ζήτηση θα συνεχίσει να μετατοπίζεται προς πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς και είναι ήδη σε πλεονεκτική θέση για να ανταποκριθεί σε αυτή την τάση.

Ο παγκόσμιος βιομηχανικός και τεχνολογικός όμιλος CSG θα υλοποιήσει ένα ακόμη σημαντικό έργο για την προμήθεια πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος. Με βάση χρηματοδότηση που παρέχεται από χώρα της Δυτικής Ευρώπης, θα παραδώσει πυρομαχικά πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς διαμετρήματος 155 mm -- τα οποία έχουν υιοθετηθεί ως βασικό διαμέτρημα από τους στρατούς του ΝΑΤΟ -- σε ευρωπαϊκό πελάτη. Η αξία του έργου ανέρχεται σε σχεδόν 250 εκατ. ευρώ. Οι παραδόσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα δέκα μηνών.

Η νέα αυτή σύμβαση αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική στροφή του ομίλου CSG προς τα πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος και μεγάλου βεληνεκούς, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ισχυρή θέση του ομίλου CSG όχι μόνο στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης. O όμιλος CSG ανταποκρίνεται διαρκώς στις εξελίξεις της αγοράς και επεκτείνει συστηματικά τις παραγωγικές του δυνατότητες και τις τεχνολογίες του, προκειμένου να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση τόσο για συμβατικούς τύπους πυρομαχικών όσο και για προηγμένες λύσεις μεγάλου βεληνεκούς.

Η σημασία των πυρομαχικών πυροβολικού αυξημένου βεληνεκούς έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της εξελισσόμενης φύσης των σύγχρονων συγκρούσεων και των αυξανόμενων απαιτήσεων των ενόπλων δυνάμεων για προσβολή στόχων σε μεγαλύτερες αποστάσεις, με ταυτόχρονη διατήρηση υψηλής ακρίβειας και αποτελεσματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος CSG εκτιμά ότι η ζήτηση θα συνεχίσει να μετατοπίζεται προς πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς και είναι ήδη σε πλεονεκτική θέση για να ανταποκριθεί σε αυτή την τάση.

«Η σύμβαση αυτή αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της στρατηγικής μας στα πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς και καταδεικνύει με σαφήνεια την ικανότητα του CSG να υλοποιεί έργα μεγάλης κλίμακας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Ο όμιλος CSG επικεντρώνεται στις μελλοντικές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων παγκοσμίως και προσαρμόζει διαρκώς την παραγωγή του στην αυξανόμενη ζήτηση για πυρομαχικά αυξημένου βεληνεκούς,» δήλωσε ο Jan Marinov, Διευθύνων Σύμβουλος της CSG Defence Systems.

Λόγω της ευαίσθητης φύσης του έργου, ο όμιλος CSG δεν θα δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον πελάτη ή το ακριβές εύρος των παραδόσεων.

Ο όμιλος CSG θεωρεί ότι η αυξανόμενη έμφαση στην ικανότητα προσβολής στόχων σε μεγαλύτερες αποστάσεις αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική εξέλιξη των πυρομαχικών πυροβολικού. Οι σύγχρονες συγκρούσεις και οι απαιτήσεις των ενόπλων δυνάμεων επιβεβαιώνουν ότι το αυξημένο βεληνεκές είναι κρίσιμης σημασίας τόσο για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα όσο και για την ασφάλεια.

Ο όμιλος CSG συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών κατασκευαστών και προμηθευτών πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος. Η παρούσα σύμβαση, αξίας σχεδόν 250 εκατ. ευρώ, ακολουθεί μια σειρά άλλων σημαντικών συμφωνιών που έχει εξασφαλίσει ο όμιλος στον συγκεκριμένο τομέα από τις αρχές του έτους, υπογραμμίζοντας την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση των εθνικών στρατών. Παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής του ομίλου CSG με επίκεντρο τα πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς και ενισχύει περαιτέρω τη θέση του ως ένας από τους βασικούς παίκτες σε αυτόν τον τομέα.