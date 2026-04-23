Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες απώλειες σε καθεστώς αβεβαιότητας

Με την εικόνα διστακτικότητας των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών ευθυγραμμίζεται το Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης καταγράφει ήπιες απώλειες. Ξεχωρίζει στον FTSE Large Cap η άνοδος της Metlen.

Χθες οι S&P 500 και Nasdaq ενισχύθηκαν πάνω από 1%, κλείνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά, παρά την άνοδο του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στη Γηραιά Ήπειρο, Φρανκφούρτη και Παρίσι καταγράφουν απώλειες περί του 0,4%, ενώ ανοδικά σε ποσοστό 0,5% κινείται ο CAC40 στο Παρίσι.

Όπως σημειώνουν ξένοι αναλυτές, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, με κυρίαρχο ζήτημα βεβαίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η εκεχειρία έχει παραταθεί, υπάρχει αβεβαιότητα για το αν τελικά θα πραγματοποιηθούν νέες συνομιλίες, ενώ οι εμπλεκόμενες πλευρές διατυπώνουν αντικρουόμενες θέσεις σχετικά με τους πιθανούς όρους μιας συμφωνίας. Η μόνη βεβαιότητα είναι ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

Όσο δεν υπάρχουν ενδείξεις νέας κλιμάκωσης, αλλά ούτε και ορατό τέλος της σύγκρουσης, η στάση αναμονής εκ μέρους των επενδυτών φαίνεται λογική. Χθες ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει θέσει συγκεκριμένη προθεσμία στο Ιράν για την υποβολή ειρηνευτικής πρότασης. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν χαρακτηρίζει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ως παραβίαση της εκεχειρίας και το «βασικό εμπόδιο» για τη διπλωματία.

Παράλληλα, οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αναμένεται να επαναληφθούν σήμερα στις ΗΠΑ. Η δεκαήμερη εκεχειρία λήγει στις 26 Απριλίου, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης προϋποθέτει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Πέραν της Μέσης Ανατολής, αβεβαιότητα επικρατεί και ως προς τη διαδοχή του Πάουελ στο «τιμόνι» της Fed. Πέραν τον θέσεων του Γουόρς για τα επιτόκια και τον ισολογισμό της Fed, αυτό που προβληματίζει είναι πως, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα λάβει τελικά την έγκριση της Γερουσίας ώστε να μπορέσει να διαδεχθεί ομαλά τον Πάουελ σε τρεις εβδομάδες, στις 15 Μαΐου.

Εντός συνόρων, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών βρίσκεται στις 2.222,72 μονάδες με απώλειες 0,31%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 0,55% στις 2.574,64 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος. Στη σύνθεσή του η Alpha Bank υποχωρεί 1,22% στα 3,64 ευρώ, η Τρ. Πειραιώς σημειώνει απώλειες 0,97% στα 8,19 ευρώ, ενώ ακολουθεί η Τρ. Κύπρου στο -0,71%. Για τις Eurobank και ΕΤΕ οι απώλειες διαμορφώνονται σε 0,31% και 0,17% αντίστοιχα, ενώ οριακά υποχωρεί και η Optima σε ποσοστό 0,06%.

Στο σύνολο του ταμπλό 40 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, έναντι 45 που υποχωρούν και 62 που παραμένουν αμετάβλητες, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται σε 14 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η Metlen που αντιδρά ανοδικά σε ποσοστό 1,85% στα 34,20 ευρώ, με κέρδη 1,14% ακολουθεί η Allwyn στα 13,32 ευρώ, ενώ οριακά κέρδη καταγράφουν οι ΕΥΔΑΠ και ΟΤΕ.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι ElvalHalcor (-1%), Cenergy (-0,95%), Aktor (-0,90%), ΔΑΑ (-0,78%), Aegean (-0,74%), Helleniq Energy (-0,64%) και Coca-cola HBC (-0,51%).