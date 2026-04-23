Μεγάλου (Πειραιώς): Έμφαση στο fintech με αιχμή τη Snappi και νέο μοντέλο χρηματοδότησης

Τη στρατηγική τοποθέτηση της Τράπεζας Πειραιώς στο αναδυόμενο τεχνολογικό οικοσύστημα περιέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στο 11o Οικονομικό Forum των Δελφών, αναδεικνύοντας τη δημιουργία της ψηφιακής τράπεζας Snappi ως κομβικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο τραπεζικό μοντέλο. Η αφετηρία τοποθετείται στο 2022, όταν ξεκίνησε η συνεργασία με τη Natech με στόχο την ανάπτυξη μιας ψηφιακής τράπεζας. Το εγχείρημα, που ωρίμασε σε βάθος τριετίας, ολοκληρώθηκε με την εξασφάλιση τραπεζικής άδειας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανοίγοντας τον δρόμο για δραστηριοποίηση της Snappi σε όλη την Ευρωζώνη.

Όπως επισήμανε ο κ. Μεγάλου, η εμπλοκή της τράπεζας στο fintech δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο project, αλλά συνδέεται με μια ευρύτερη μετατόπιση στον τρόπο χρηματοδότησης. Η Πειραιώς αναπτύσσει συνεργασίες με εξωστρεφείς εταιρείες τεχνολογίας, όπως Navarino, Epignosis και Yodeck, οι οποίες, παρά την ισχυρή παρουσία τους στην Ελλάδα, απευθύνονται σε διεθνείς αγορές και δημιουργούν αξία εκτός συνόρων.

Παράλληλα, η τράπεζα προσαρμόζει τα πιστοδοτικά της κριτήρια, μετακινώντας το βάρος από τις εμπράγματες εξασφαλίσεις στην αξιολόγηση των ταμειακών ροών και των επιχειρηματικών προοπτικών. Πρόκειται, όπως ανέφερε, για μια διαδικασία προσαρμογής που απαιτεί ενίσχυση της τεχνογνωσίας και διαφορετική προσέγγιση στο risk assessment, με μεγαλύτερη έμφαση στο due diligence.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της Πειραιώς εκτίμησε ότι στην Ελλάδα διαμορφώνεται ένα ώριμο πλέον τεχνολογικό οικοσύστημα, με εταιρείες που συνδυάζουν εγχώρια βάση και διεθνή δραστηριότητα. Η τράπεζα επιδιώκει να τοποθετηθεί ενεργά σε αυτή τη δυναμική, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν πεδίο που, όπως τόνισε, δημιουργεί αξία όχι μόνο για το τραπεζικό σύστημα, αλλά και για την οικονομία και τους μετόχους συνολικά.

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Μεγάλου, η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα δυναμικό οικοσύστημα, που στηρίζεται στην ισχυρή τεχνολογική εκπαίδευση και στην ικανότητα των επιχειρήσεων να αναπτύσσονται διεθνώς. Ωστόσο, η χρηματοδότηση αυτών των σχημάτων παραμένει ζητούμενο, απαιτώντας προσαρμογή τόσο από τις τράπεζες όσο και από την αγορά συνολικά.

Η εμπειρία από πρωτοβουλίες όπως των Natech και Snappi, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησε την Τράπεζα Πειραιώς σε αναβάθμιση των εργαλείων αξιολόγησης, με έμφαση στην ανάλυση δεδομένων και στο due diligence, ώστε να μπορεί να στηρίζει πιο αποτελεσματικά εταιρείες τεχνολογίας. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην κεφαλαιαγορά ως επόμενο βήμα χρηματοδότησης. Η σύνδεση του Χρηματιστήριο Αθηνών με την πλατφόρμα της Euronext ενισχύει τη ρευστότητα και δημιουργεί προϋποθέσεις για την εισαγωγή ώριμων εταιρειών, με την τράπεζα να δηλώνει ότι επιδιώκει να στηρίξει αυτή τη μετάβαση.