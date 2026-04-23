Σε αρνητικό έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

«Άλμα» 8% για την L’Oreal, sto +7% η μετοχή της Nokia

Τελευταία ενημέρωση 12.10

Ήπιες απώλειες καταγράφουν στις συνεδριάσεις της Πέμπτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου εξαιτίας της αδυναμίας επίτευξης προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επαναφέρουν στο προσκήνιο την επιφυλακτικότητα, ενώ σειρά εισηγμένων ανακοινώνουν τις επιδόσεις τους για το προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει απώλειες 0,40% και διαπραγματεύεται στις 611,36 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 υποχωρεί κατά 0,77% στις 5.860,45 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης χάνει 0,58% στις 24.057 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται κόντρα στο ρεύμα, καταγράφοντας άνοδο 0,19% στις 8.171 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,80% στις 10.392 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει πτώση 0,36% στις 47.612 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 υποχωρεί κατά 1,35% στις 17.763 μονάδες.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, «άλμα» 7% σημειώνει η μετοχή της Nokia, μετά την ανακοίνωση της φινλανδικής εταιρείας για αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 54% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ράλι 8% και για τη μετοχή της L’Oreal, καθώς ο γαλλικός κολοσσός αναπτύχθηκε στο α' τρίμηνο του 2026 με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών, ενώ στον αντίποδα απώλειες σχεδόν 3% σημειώνει η μετοχή της σουηδικής Saab, η οποία είδε τις παραγγελίες να μειώνονται κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Tην ίδια στιγμή, κέρδη άνω του 1% σημειώνει η μετοχή της γαλλικής Renault, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων για το α' τρίμηνο του 2026 στα 12,53 δισ. ευρώ με ώθηση από την ισχυρή ζήτηση για το Micra και το Geely στη Βραζιλία.

Στα οικονομικά νέα, συρρίκνωση κατέγραψε τον Απρίλιο η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της S&P Global για τον δείκτη PMI, τερματίζοντας ένα σερί 15 διαδοχικών μηνών επέκτασης. Συγκεκριμένα, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης παραγωγής PMI, υποχώρησε κάτω από το όριο των 50 μονάδων, στις 48,6 μονάδες από 50,7 μονάδες τον Μάρτιο.

Στις υπηρεσίες, η επιχειρηματική δραστηριότητα μειώθηκε για πρώτη φορά σε σχεδόν ένα χρόνο και με τον πιο απότομο ρυθμό από τον Φεβρουάριο του 2021. Από την άλλη πλευρά, η μεταποιητική παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται, επεκτείνοντας την παραγωγή για τέταρτο συνεχόμενο μήνα και με τον ταχύτερο ρυθμό από τον περασμένο Αύγουστο.

Στη Γερμανία, η επιχειρηματική δραστηριότητα μειώθηκε για πρώτη φορά σε 11 μήνες, ενώ η παραγωγή στη Γαλλία μειώθηκε με τον πιο έντονο ρυθμό από τον Φεβρουάριο του 2025.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει επικεντρωμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον απόηχο της παράτασης της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ενώ οι δύο πλευρές με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν προσπαθούν να κλειδώσουν έναν νέο γύρο συνομιλιών για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης στη περιοχή του Περσικού. Ωστόσο, η απουσία προόδου σε συνδυασμό με τις ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που προσπάθησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου σε νέα αύξηση, με το brent να ξεπερνά εκ νέου το φράγμα των 100 δολαρίων.

Απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Πέμπτης οι κυριότεροι δείκτες στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να επιδεινώνει την επενδυτική ψυχολογία, παρά το γεγονός πως στη διάρκεια των συνεδριάσεων, οι δείκτες στην Ιαπωνία πέτυχαν νέα ενδοσυνεδριακά υψηλά.

Πιο αναλυτικά, στο Χρηματιστήριο του Τόκυο, ο δείκτης Nikkei έκλεισε με απώλειες 0,75% στις 59.140 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο δείκτης Kospi κέρδισε 0,90% και διαμορφώθηκε σε νέα επίπεδα ρεκόρ στις 6.538 μονάδες, λαμβάνοντας σημαντική ώθηση από την μετοχή της Samsung η οποία έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά, με άνοδο 3%. Στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης HSI έκλεισε με πτώση 0,95% στις 25.915 μονάδες.

Παρόμοια εικόνα και στην ηπειρωτική Κίνα, με τον δείκτη Shanghai να υποχωρεί κατά 0,32% στις 4.093 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI έχασε 0,28% στις 4.786 μονάδες. Στην Ινδία, ο Nifty 50 σημείωσε απώλειες 0,72% στις 24.201 μονάδες, ενώ τέλος ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,57% στις 8.793 μονάδες.