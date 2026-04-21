Intrum: Η ανάπτυξη και η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο των ελληνικών επιχειρήσεων

Mε συγκρατημένη αισιοδοξία και με στόχο την ανάπτυξή τους «βλέπουν» το 2026 οι ελληνικές επιχειρήσεις και αξιοποιούν, με αυξανόμενο ρυθμό, την τεχνολογία και ειδικά την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση πληρωμών.

Όπως επισημαίνεται στην Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών που δημοσιοποίησε ο Όμιλος Intrum, στην οποία συμμετέχουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε 20 χώρες και από 15 κλάδους, οι ελληνικές επιχειρήσεις υποδέχονται το 2026 με ισχυρές φιλοδοξίες ανάπτυξης, διάθεση μετασχηματισμού και αυξανόμενη αξιοποίηση της τεχνολογίας ως παράγοντα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Σε ευθυγράμμιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν ειδικά στο πεδίο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ανάπτυξη είναι προτεραιότητα για το 63% των επιχειρήσεων. Ένα ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι, για να ενισχύσουν την αφοσίωση των πελατών τους, οι επιχειρήσεις βλέπουν θετικά, σε ποσοστό 46% την υιοθέτηση των λύσεων buy now/pay later.

Παρά τα σημάδια σταθεροποίησης στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, οι ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις: το 68% των επιχειρήσεων ανησυχεί ότι οι πελάτες και οι συνεργάτες τους δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τα τιμολόγια εγκαίρως, αυξάνοντας τους κινδύνους για χρηματοοικονομική αστάθεια. Η οικονομική αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένων διεθνών παραγόντων, όπως οι εμπορικές πολιτικές και οι γεωοικονομικές εξελίξεις, απασχολεί πάνω από τις μισές επιχειρήσεις (55%) ενώ ο πληθωρισμός εξακολουθεί να προβληματίζει το 53% των επιχειρήσεων, καταδεικνύοντας ότι οι επιπτώσεις στο κόστος και στα περιθώρια κέρδους παραμένουν αισθητές.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται σε καταλύτη βελτίωσης της αποδοτικότητας στη διαχείριση πληρωμών. Οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζουν υψηλά επίπεδα υιοθέτησης του AI, και καταγράφουν ήδη οφέλη σε αποτελεσματικότητα, μείωση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εξοικονόμηση χρόνου.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις υιοθετούν ενεργά την Τεχνητή Νοημοσύνη στη διαχείριση πληρωμών, με το 66% να χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία AI, ποσοστό ανάλογο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 63% δηλώνει ότι η εξέλιξη του ΑΙ θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με το αντίστοιχο ποσοστό το 2025 να είναι 56% ενώ το 55% εκτιμά ότι χωρίς την ενσωμάτωση εργαλείων AI στις λειτουργίες back office, η επιχείρησή του κινδυνεύει να μείνει πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό, υπογραμμίζοντας ότι το θέμα δεν είναι πλέον αν, αλλά πότε και πως θα υιοθετηθεί η τεχνολογία.

Η χρήση του AI στην επικοινωνία με τους πελάτες συνεχίζει να απασχολεί τις επιχειρήσεις, με το 27% να δηλώνει ότι βασίζεται όλο και περισσότερο σε AI διεπαφές (chatbots, virtual assistants), ενώ το 22% θεωρεί ότι οι πελάτες προτιμούν τέτοια μέσα όταν συζητούν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Παράλληλα, 4 στις 10 επιχειρήσεις αναφέρει ότι ανησυχεί για τους κινδύνους της χρήσης AI, όπως ζητήματα προστασίας δεδομένων, γεγονός που αντανακλά την ανάγκη για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, σαφή εσωτερικά πλαίσια και ενίσχυση δεξιοτήτων.

Παρότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να διατηρούν επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, το μήνυμα από την πλευρά των καταναλωτών είναι σαφώς πιο αισιόδοξο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών για το 2025, το 34% των καταναλωτών δήλωνε ότι θα αισθανόταν πιο άνετα να συζητήσει για την οικονομική του κατάσταση με ένα AI bot.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα για να ξεκινούν νωρίτερα πιο διαφανείς συζητήσεις σχετικά με τις προκλήσεις πληρωμών. Ο έγκαιρος διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε δομημένο πλάνο αποπληρωμής και να επιταχύνει την επίλυση εκκρεμοτήτων.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις πιέζονται να μειώσουν τους χρόνους πληρωμής, η ουσιαστική ακρόαση των πελατών αλλά και η χρήση του AI ως εργαλείο εμπιστοσύνης και όχι μόνο αυτοματοποίησης μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμη.