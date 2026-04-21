Ειδήσεις | Διεθνή

Μ. Ανατολή: Οι ΗΠΑ αναχαίτησαν ιρανικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μ. Ανατολή: Οι ΗΠΑ αναχαίτησαν ιρανικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την πρόθεσή του να διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών «μέχρι να υπάρξει συμφωνία» με την Τεχεράνη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Χ ανακοίνωσε ότι αμερικανικές ένοπλες δυνάμειας αναχαίτισαν και επιθεώρησαν «χωρίς επεισόδιο» ένα υπό κυρώσεις πλοίο, σε θαλάσσια περιοχή που δεν προσδιόρισε το υπουργείο.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το πλοίο ήταν ιρανικό.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αμερικανικές δυνάμεις, με το δικαίωμα νηοψίας έκαναν επιχείρηση ναυτικής αποτροπής και αποβιβάστηκαν στο χωρίς σημαία και υπό κυρώσεις πετρελαιοφόρο M/T Tifani, στην περιοχή ευθύνης της INDOPACOM, χωρίς να υπάρξει επεισόδιο», ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο.

Στην ανάρτηση, το Πεντάγωνο υπενθύμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ «να διαταράσουν παράνομα δίκτυα και να σταματούν πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις και παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν, όπου κι αν αυτά δραστηριοποιούνται», διευκρινίζοντας ότι τα διεθνή ύδατα «δεν αποτελούν ασφαλές καταφύγιο για πλοία που τελούν υπό κυρώσεις».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την πρόθεσή του να διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών «μέχρι να υπάρξει συμφωνία» με την Τεχεράνη, με τις αμφιβολίες σχετικά με το αν θα πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών στο Ισλαμαμπάντ να παραμένει.

Χθες Δευτέρα, ωστόσο, η εταιρεία ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd's List Intelligence σημείωσε ότι «τουλάχιστον 26 πλοία του ιρανικού σκιώδους στόλου είχαν παρακάμψει τον αποκλεισμό των ΗΠΑ» από τότε που αυτή επιβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρωταθλητές της φοροδιαφυγής τα συνεργεία αυτοκινήτων - Στο 30% η παραβατικότητα το 2025

Κοινωνικός Τουρισμός: Άνοιξε η πλατφόρμα - Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση

Πώς θα είναι το νέο Conrad Athens The Ilisian που ανοίγει μέσα στην εβδομάδα (pics)

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
Τάνκερ - δεξαμενόπλοιο
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider