Μαρινάκης: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης - Ανακοινώνονται ακόμα και αύριο

Αισιόδοξος για το πλεόνασμα, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, είπε ότι, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πιθανολογίες, τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα, ακόμα και αύριο.

«Αύριο θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και αν επιβεβαιωθούν, ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα. Κάνουμε όσα παραπάνω μας επιτρέπεται», είπε.

Τα νεότερα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025 το οποίο, αναμένεται περί το 5% του ΑΕΠ, διαμορφώνει νέα δεδομένα στη χάραξη στρατηγικής για τον καθορισμό νέων μέτρων στήριξης.

Να σημειωθεί ότι αύριο θα δημοσιοποιηθούν τα δημοσιονομικά στοιχεία του 2025, καθώς και η αναθεώρηση των προβλέψεων του προϋπολογισμού που θα αποτυπωθεί στην ετήσια έκθεση για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό – Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029, η οποία θα κατατεθεί στις Βρυξέλλες.

Αναφορικά με τα ρουσφέτια, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, «σε αντίθεση με άλλες», έχει προχωρήσει σε πολλές πολιτικές που τα καταργούν. «Ακόμη δεν υπάρχει κάτι τελικό», είπε για το γερμανικό μοντέλο που αναφέρθηκε σε δημοσίευμα του Τύπου. «Είναι από τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση».

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «ο πρωθυπουργός άνοιξε αυτή τη συζήτηση τώρα, γιατί τώρα είναι η ώρα».

Στη συνέχεια, μίλησε για τις άρσεις ασυλίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι βουλευτές οι ίδιοι έχουν ζητήσει την άρση για να αποδείξουν την αθωότητά τους». «Από εκεί και πέρα οι βουλευτές θα ψηφίσουν και θα αποφασίσουν», συμπλήρωσε. «Οι τυχόν διαφοροποιήσεις στην αυριανή ψηφοφορία δεν θα παράξουν πολιτικό αποτέλεσμα», τόνισε.

«Κάποιες φορές παραιτούνται κάποιοι για να μην "πυροβολεί" κάποιος μια κυβέρνηση για περίπτωση που ερευνάται», συμπλήρωσε.

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις αιχμές άλλων υπουργών της ΝΔ προς αυτήν ανέφερε: «Ουδέποτε αυτή η κυβέρνηση θα μπει στη διαδικασία επιθέσεων. Σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη». «Απόλυτος σεβασμός στη Δικαιοσύνη, αλλά θεωρώ ότι δεν προσφέρει τίποτα η σταδιακή "σαλαμοποίηση". Είναι θέμα προβληματισμού, όχι επίθεσης».

«Καλό είναι αυτά να ξεκαθαρίζουν γρήγορα από τη Δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε και για τις υποκλοπές. «Όλα τα κρίσιμα έγγραφα βρίσκονται στη Δικαιοσύνη. Κανείς δεν υποτιμά αυτή την υπόθεση». «Είναι η απόδειξη ότι η Δικαιοσύνη στη χώρα λειτουργεί». «Η αντιπολίτευση πολιτικοποιεί υποθέσεις της Δικαιοσύνης», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

«Ο πρωθυπουργός μίλησε με στοιχεία και η αντιπολίτευση αναπαρήγαγε δημοσιεύματα».