Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε υλικά ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Κιλκίς και πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε την γύρω περιοχή.

Την επικινδυνότητα του καπνού και των αερίων που εκλύονται στην ατμόσφαιρα όταν φλέγονται μονάδες ανακύκλωσης, επισημαίνει -με αφορμή τη σημερινή πυρκαγιά στη Νεοχωρούδα του δήμου Ωραιοκάστρου- η ομότιμος καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Κωνσταντίνη Σαμαρά, σύμφωνα με την οποία «οι Αρχές πολύ ορθώς συνέστησαν στους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα και απενεργοποιημένο τον εξαερισμό, εφόσον αυτός εισάγει αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κα Σαμαρά συμπληρώνει ότι οι εκπομπές μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες, ιδίως όταν καίγονται πλαστικά ή ελαστικά, υλικά σύνηθες να υπάρχουν σε χώρους ανακύκλωσης. Όπως εξηγεί, τα υλικά αυτά περιέχουν πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες, οι οποίοι είναι καρκινογόνες ενώσεις.

Συμπληρώνει ότι το κατά πόσο η υγεία ενός ανθρώπου μπορεί να επηρεαστεί από την εισπνοή του καπνού σε τέτοιες περιπτώσεις εξαρτάται από τον χρόνο έκθεσής του σε αυτόν, ο οποίος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. Τα αναπνευστικά προβλήματα μπορεί -κατά την κα Σαμαρά- να είναι άμεσα, καθώς τα σωματίδια του καπνού είναι πολύ λεπτά, κάτω του ενός μικρού (PM), δηλαδή βρίσκονται στο κυψελιδικό κλάσμα των σωματιδίων, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να φτάσουν μέχρι τις πνευμονικές κυψελίδες. Η κα Σαμαρά, πρώην διευθύντρια του Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, προσθέτει ότι επιπλέον ζήτημα είναι η δευτερογενής ρύπανση που ενδέχεται να προκύψει όταν ο καπνός επικαθίσει στο έδαφος ή σε καλλιέργειες που βρίσκονται πέριξ της περιοχής στην οποία έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Για αυτό και ιδανικό είναι να επιτυγχάνεται σε τέτοιες περιπτώσεις όσο το δυνατόν ταχύτερη κατάσβεση της φωτιάς. «Τα μέτρα πυροπροστασίας σε τέτοια εργοστάσια χρειάζεται να είναι πολύ πιο αυστηρά, ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα» καταλήγει η κα Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε το πρωί σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Κιλκίς και πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε την γύρω περιοχή. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης και καίγονται υλικά ανακύκλωσης και απορρίμματα. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 30 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου.

Για το ενδεχόμενο έκλυσης επικίνδυνων καπνών και αερίων στην ατμόσφαιρα, λόγω της φύσης των φλεγόμενων υλικών από την πυρκαγιά προειδοποιεί το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν άμεσα πόρτες και παράθυρα και να απενεργοποιήσουν συστήματα εξαερισμού που εισάγουν αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. «Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκεται ήδη στο σημείο και επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνδράμουν και μέσα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου» επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείτο και το μήνυμα έκτακτης ανάγκης του 112, που ήχησε το πρωί, προειδοποιώντας για «πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεoχωρούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ