ΔΕΗ: Με επιτυχία oλοκληρώθηκε η διάθεση oμολόγου για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης - Φλώρινας

Ψήφο εμπιστοσύνης έδωσαν οι κάτοικοι των νομών Κοζάνης και Φλώρινας στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ, δηλώνοντας μαζικά τη συμμετοχή τους για το Ομόλογο του Ομίλου της ΔΕΗ, ύψους €5 εκατ.

Ψήφο εμπιστοσύνης έδωσαν οι κάτοικοι των νομών Κοζάνης και Φλώρινας στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ, δηλώνοντας μαζικά τη συμμετοχή τους για το Ομόλογο του Ομίλου της ΔΕΗ, ύψους €5 εκατ.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε επτά φορές, καθώς η συνολική έγκυρη ζήτηση , που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά και πληρούσαν το Κριτήριο της Στοχευμένης Εντοπιότητας, ανήλθε σε €35 εκατ. έναντι ζήτησης για €5 εκατ. Η διάθεση των Ομολογιών θα γίνει αναλογικά (pro rata) με βάση το ύψος της ζήτησης, όπως προδιαγράφεται στη διαδικασία κατανομής των ομολογιών στην Ανακοίνωση – πρόσκληση.

Ο Όμιλος ΔΕΗ, όπως δεσμεύτηκε κατά την παρουσίαση του επενδυτικού του πλάνου για τη Δυτική Μακεδονία τον Απρίλιο του 2025, προχώρησε μέσω της 100% θυγατρικής του, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στη διάθεση έως 50.000 κοινών ονομαστικών άυλων ομολογιών με εγγύηση κάλυψης από τη ΔΕΗ σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου της έκδοσης από τους επενδυτές.

Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ορίστηκε στα €100 με ελάχιστο όριο συμμετοχής τις πέντε ομολογίες και μέγιστο όριο συμμετοχής τις 250 ομολογίες. Η απόδοση είναι σταθερή 8% ετησίως, που σημαίνει ότι το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή θα αυξηθεί μέσα σε πέντε χρόνια κατά 40% (προ φόρων). Η διάρκεια της έκδοσης είναι πέντε έτη με δυνατότητα επανέκδοσης από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Οι ενδιαφερόμενοι – αποκλειστικά κάτοικοι των νομών Κοζάνης και Φλώρινας – συμμετείχαν μαζικά στην έκδοση, δηλώνοντας συμμετοχή στα τοπικά υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς από τις 13 Μαρτίου έως και τις 17 Απριλίου του 2026. Η πιστοποίηση της πληρότητας του κριτηρίου εντοπιότητας πραγματοποιήθηκε με την προσκόμιση εγγράφων, όπως ενδεικτικά, παραστατικών εγγράφων εκδόσεως ΔΟΥ, πρόσφατου λογαριασμού ενέργειας, τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, ή μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας που έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.

Η έκδοση του ομολόγου είχε ανακοινωθεί αρχικά από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ. Γεώργιο Στάσση, τον περασμένο Απρίλιο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ΔΕΗ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον πρώην λιγνιτικό Ατμοηλεκτρικό Σταθμό στην Καρδιά.

Το στρατηγικό επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ είναι ύψους €5,75 δισ. για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια και προβλέπει ότι οι πρώην λιγνιτικές εκτάσεις στη Δυτική Μακεδονία θα μεταμορφωθούν σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Περιλαμβάνει ένα νέο mega data center 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, το οποίο σε δεύτερη φάση ενδέχεται να αναβαθμιστεί σε giga data center έως και 1.000 ΜW, και το οποίο η ΔΕΗ είναι έτοιμη να ξεκινήσει να κατασκευάζει μόλις συμφωνήσει με τους hyperscalers που θα το χρησιμοποιούν. Επίσης, περιλαμβάνει έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας άνω των 2 GW και αποθήκευσης ενέργειας 860 MW εκ των οποίων δύο αντλησιοταμιευτικά έργα, την μετατροπή της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 ως μονάδα φυσικού αερίου OCGT 295MW με δυνατότητα αναβάθμισης σε CCGT 440 MW, αποκαταστάσεις και αποσύρσεις και μία σειρά άλλων έργων που θα μεταμορφώσουν τη Δυτική Μακεδονία σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η υλοποίηση των δεκάδων έργων από τον Όμιλο ΔΕΗ θα οδηγήσει στη δημιουργία έως και 20.000 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή και έως 2.000 θέσεων κατά τη λειτουργία σε πλήρη ανάπτυξη όλων των σχεδίων.