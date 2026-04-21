Κώτσηρας: «Στις σύνθετες συνθήκες που βιώνουμε δεν αφήνουμε την κοινωνία πίσω»

Με μία πολύ μεθοδική, στοχευμένη και νοικοκυρεμένη προσπάθεια που έχει γίνει αυτά τα χρόνια καταφέραμε όλοι μαζί, κοινωνία και πολιτεία, να διαμορφώσουμε ένα οικονομικό περιβάλλον εργασίας πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίζουμε πολιτικές με μεγαλύτερη ασφάλεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αυτό τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου στην εκπομπή «Action Τώρα» του τηλεοπτικού σταθμού «Action 24» και στους δημοσιογράφους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.

Η αξία αυτής τις μεγάλης προσπάθειας, όπως σημείωσε ο κ. Κώτσηρας, φαίνεται ιδίως σε σύνθετες και κρίσιμες περιόδους όπως αυτή που βιώνουμε, καθώς μπορούμε, χωρίς να διαταράσσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα, να στηρίζουμε τους πολίτες. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε, ειδικότερα, σε σειρά παρεμβάσεων που έχουν ληφθεί για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών το τελευταίο διάστημα, όπως οι μειώσεις φόρων στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης καθώς και τα έκτακτα μέτρα στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας έναντι της ενεργειακής κρίσης.

Αύριο Τετάρτη, όπως επισήμανε ο κ. Κώτσηρας, αναμένεται να ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, τα οποία θα διαμορφώσουν ένα σαφές περιβάλλον, βάσει των οποίων θα μπορούμε να κινηθούμε για την περαιτέρω στήριξη της κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τον κανόνα δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ανάγκες των πολιτών και την εξέλιξη της κρίσης. «Έχουμε αποδείξει ότι δεν αφήνουμε την κοινωνία πίσω στις σύνθετες κρίσεις που βιώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ερωτηθείς για τη πορεία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ο κ. Κώτσηρας επισήμανε δύο στοιχεία: πρώτον τη σταθερότητα και ασφάλεια της διαδικασίας και δεύτερον τη μείωση φόρου που θα διαπιστώσει μεγάλη μερίδα πολιτών χάρη σε παρεμβάσεις όπως η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για σπίτια και αυτοκίνητα. Ο ίδιος σημείωσε ότι έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, ότι ο αριθμός των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων είναι φέτος μεγαλύτερος, ενώ οι επιστροφές φόρου γίνονται γρήγορα, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Επιπλέον, επισήμανε ότι η έκπτωση 4% παρατείνεται για όσους υποβάλουν τη δήλωση έως τις 15 Μαΐου και εξοφλήσουν τον φόρο έως τα τέλη Ιουλίου, ώστε οι πολίτες να αξιοποιήσουν ακόμα περισσότερο αυτή τη θετική επιβράβευση.

Τέλος, για το θέμα της φοροδιαφυγής, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι πρόκειται για μια μάχη διαρκείας με τρεις βασικούς στόχους: πρώτον, την πάταξη μιας παράνομης συμπεριφοράς, δεύτερον την εξασφάλιση επιπλέον εσόδων που επιστρέφουν στην κοινωνία και τρίτον την αποστολή μηνύματος κοινωνικής δικαιοσύνης. Η μάχη αυτή φέρνει μετρήσιμα αποτελέσματα, υπογράμμισε ο κ. Κώτσηρας και αναφέρθηκε στη μείωση του κενού ΦΠΑ κάτω του 10% και στη στήριξη που δίνεται για τη διαρκή τεχνολογική αναβάθμιση της ΑΑΔΕ.