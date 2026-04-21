Κοντογεώργης: Στο επίκεντρο η αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών και η διαχείριση υδάτων

Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα Ηρακλείου, πραγματοποίησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, όπου παρουσία της καθηγήτριας Βασιλικής Παυλίδου, διευθύντριας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής, καθώς και του ομότιμου Καθηγητή Ν. Κυλάφη ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για το ερευνητικό έργο και την προσφορά του αστεροσκοπείου τόσο στην επιστήμη όσο και στην τοπική οικονομία μέσω της προώθησης του αστροτουρισμού.

Στη συνέχεια, ο Θ. Κοντογεώργης πραγματοποίησε σύσκεψη στο Αναπτυξιακό Κέντρο Ψηλορείτη (ΑΚΟΜΜ) με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης από το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Λασίθι, η οποία ανέδειξε τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις προκλήσεις των ορεινών κυρίως περιοχών.

Ο κ. Κοντογεώργης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική της κυβέρνησης για την ορεινότητα και την ανάγκη συνεργασίας με την αυτοδιοίκηση για έναν συνολικό σχεδιασμό ενόψει και του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και επεσήμανε ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα λειτουργήσει και η νέα Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών που συστάθηκε στην Προεδρία της Κυβέρνησης με αποστολή την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής 12 πυλώνων για την αναζωογόνηση των απομακρυσμένων περιοχών και τη συγκράτηση του πληθυσμού ενώ μια νέα Ψηφιακή Πλατφόρμα θα λειτουργήσει ως σύγχρονος κόμβος ενημέρωσης για τους πολίτες, όπου θα παρέχονται πληροφορίες για υποδομές, ευκαιρίες εργασίας, προγράμματα απασχόλησης και κίνητρα εγκατάστασης και στις ορεινές περιοχές.

Αργότερα, ο Θ. Κοντογεώργης συναντήθηκε με εκπροσώπους τοπικών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ), οι οποίες προσφέρουν σημαντικό όφελος στην τοπική κοινωνία. Στη συνάντηση αναδείχθηκε ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας στην ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής και απασχόλησης, ενώ οι εκπρόσωποι αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά και στις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους. Η περιοδεία του υφυπουργού στην ορεινή Κρήτη ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην πλατεία Μεϊντάνι στα Ανώγεια και συζήτηση με κατοίκους.

Διαχείριση Υδάτων και Υποδομές

Μετά τις συναντήσεις του με ανθρώπους της περιοχής, ο Θ. Κοντογεώργης παρέστη στη σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, αρμόδιου κυβερνητικού κλιμακίου και φορέων της περιοχής. Η σύσκεψη ανέδειξε την ανάγκη για συντονισμένες παρεμβάσεις, με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του ενιαίου σχεδίου διαχείρισης.

Σε δήλωσή του ο κ. Κοντογεώργης τόνισε ότι « ανάπτυξη των ορεινών περιοχών δεν είναι για εμάς μια θεωρητική προσέγγιση, αλλά μια εθνική προτεραιότητα που απαιτεί στοχευμένες παρεμβάσεις και αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Με την ίδρυση της νέας Ειδικής Γραμματείας χτίζουμε μια γέφυρα διασύνδεσης μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών. Στόχος μας είναι η Κρήτη της επόμενης δεκαετίας να διαθέτει τις υποδομές --από τα μεγάλα φράγματα και το νέο αεροδρόμιο μέχρι τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες-- που θα επιτρέπουν σε κάθε κάτοικο, ακόμα και στο πιο ορεινό χωριό, να οραματίζεται το μέλλον του στον τόπο του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ