Από τη Θεσσαλονίκη το «ντεμπούτο» της αλυσίδας ένδυσης Mohito στην Ελλάδα

Κατέφτασε στην Ελλάδα το «αδελφάκι» της Sinsay. Ενισχύεται η παρουσία των Πολωνών στην ελληνική αγορά λιανεμπορίου.

Την είσοδό της στην ελληνική αγορά εγκαινίασε πρόσφατα η πολωνική αλυσίδα μόδας Mohito, ανοίγοντας στη Θεσσαλονίκη το πρώτο της φυσικό κατάστημα.

Πρόκειται για το πρώτο κατάστημα της γνωστής αλυσίδας στη χώρα μας, το οποίο άνοιξε τις πύλες του πριν το Πάσχα στη συμπρωτεύουσα στη διεύθυνση Αγίας Σοφίας 28 κι ενώ η εγχώρια αγορά του λιανεμπορίου αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε πεδίο δόξης λαμπρό για τις ξένες αλυσίδες μόδας.

Να σημειωθεί δε εδώ ότι η Mohito έχει παρουσία στην Ελλάδα εδώ και τέσσερα χρόνια, μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, ωστόσο πλέον έφτασε η ώρα και για το πρώτο φυσικό κατάστημα.

Ποια είναι η Mohito

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr , το brand Μohito είναι ένα από τα «αδελφάκια» της Sinsay.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού Sinsay - γνωστή σε πολλούς ως η «πολωνική Zara», καθώς ακολουθεί τις επιταγές της προσέγγισης fast fashion (γρήγορη μόδα) - είναι μέλος του μεγαλύτερου ομίλου μόδας της Πολωνίας LPP.

Εκτός της Sinsay ο όμιλος LPP, με 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά, αναπτύσσει ακόμη τέσσερα brands μόδας και συγκεκριμένα τα Reserved, House, Mohito και Cropp, με περισσότερα από 1.500 καταστήματα σε περισσότερες από 35 χώρες διεθνώς. Μόνο το brand Sinsay αναπτύσσεται online σε 18 χώρες, ενώ έχει φυσική παρουσία σε 23 χώρες.

Το brand Mohito ακολουθεί στενά τις παγκόσμιες τάσεις, προσφέροντας κλασικές και μοντέρνες γραμμές, καθώς και μια ευρεία γκάμα χρωμάτων και σχεδίων.

Διαθέτει παρουσία σε 22 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, με ένα δίκτυο φυσικών καταστημάτων που ξεπερνά τα 230. Παράλληλα, δραστηριοποιείται online σε 19 χώρες.

Η Sinsay στην Ελλάδα

Η Sinsay διαθέτει ένα δίκτυο που ξεπερνά τα 40 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και απασχολεί περισσότερα από 300 άτομα προσωπικό.

Ήταν τον Ιανουάριο του 2023 όταν άνοιξε τις πύλες του στο ελληνικό κοινό το πρώτο φυσικό κατάστημα της αλυσίδας Sinsay. Η γνωστή αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού αποφάσισε να κάνει «πρεμιέρα» στην Ελλάδα από το Ηράκλειο της Κρήτης, με το πρώτο της κατάστημα να ανοίγει στο Talos Plaza και να έχει συνολική επιφάνεια 1.500 τμ. Τα εγκαίνια του πρώτου φυσικού καταστήματος Sinsay έγιναν έναν περίπου χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος στην ελληνική αγορά. Στην Αθήνα η Sinsay έκανε το «ντεμπούτο» της το 2024, ανοίγοντας δύο καταστήματα, τον Ιανουάριο, στο Renti Park επί της Πέτρου Ράλλη και στο λιμάνι του Πειραιά επί της Αγίου Διονυσίου, αντίστοιχα. Μέσα στο 2024 έκανε την εμφάνισή του και το Sinsay app για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση των καταναλωτών.

Το brand Sinsay αναπτύσσει στην Ελλάδα η εταιρεία LPP Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Η Sinsay ιδρύθηκε το 2013 και το καταναλωτικό κοινό μπορεί να βρει στα καταστήματά της ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών όπως είδη ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, εσώρουχα για τη γυναίκα, τον άντρα, τα παιδιά και τα βρέφη, καθώς και είδη ομορφιάς. Ταυτόχρονα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε είδη σπιτιού και διακόσμησης, καθώς και σε αξεσουάρ για κατοικίδια ζώα.

Η επόμενη μέρα

Προκειμένου να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους αρχικά, αλλά και να διεκδικήσουν σημαντικά μερίδια αγοράς στη συνέχεια, η μια μετά την άλλη αρκετές ξένες αλυσίδες μόδας κάνουν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα, είτε μέσω φυσικών καταστημάτων, είτε μέσω του ηλεκτρονικού καναλιού, αλλάζοντας το σύγχρονο ελληνικό retail.

Σε συνέχεια δε της έντονης κινητικότητας που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, η μαζική απόβαση των ξένων brands στη χώρα μας αναμένεται να συνεχιστεί.