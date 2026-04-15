Metlen: Προτείνει επανεκκίνηση buyback για έως 10% των μετοχών σε Λονδίνο και Αθήνα

Newsroom
Η κίνηση συνιστά σαφή ψήφο εμπιστοσύνης της διοίκησης στις προοπτικές της εισηγμένης, και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής διαχείρισης κεφαλαίου και επιστροφής αξίας στους μετόχους.

Την επανεκκίνηση του προγράμματος επαναγοράς για το 10% των μετοχών της σε Λονδίνο και Αθήνα εισηγείται η διοίκηση της Metlen, ενόψει της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εισηγμένης που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου.

Το πρόγραμμα αφορά 14.302.298 μετοχές και καλύπτει τόσο αγορές στο ταμπλό όσο και εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (OTC), σε συνεργασία με μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς χρηματιστηριακούς οίκους.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση έχει προτείνει επίσης τη διανομή μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή το οποίο, μετά την έγκριση της ΓΣ, θα καταβληθεί στους μετόχους την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026.

