Ο Μακρόν ζητά την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που διακόπηκαν στο Ισλαμαμπάντ, ούτως ώστε να διευκρινιστούν οι θέσεις της κάθε πλευράς και να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.

Αυτό υπογραμμίζει σε σημερινή ανάρτηση του στο διαδίκτυο ο Γάλλος πρόεδρος επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού της παύσης του πυρός από όλους, όπως άλλωστε και την ανάγκη να υπάρξει παύση του πυρός στον Λίβανο.

Ο Γάλλος πρόεδρος τονίζει τέλος την ανάγκη αποκατάστασης, το ταχύτερο δυνατό, της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, «χωρίς ελέγχους και χωρίς διόδια».