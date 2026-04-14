Συγκεντρώσεις και πορείες κτηνοτρόφων στη Μυτιλήνη - Διαμαρτυρία στο λιμάνι

Στην κατάληψη της χερσαίας ζώνης του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης προχώρησαν στις 3.30 το μεσημέρι μεγάλες ομάδες κτηνοτρόφων, προσεγγίζοντας με τα αυτοκίνητά τους τον καταπέλτη του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» όπου, από μία ώρα πριν, βρίσκονταν και άλλοι κτηνοτρόφοι.

Οι διαδηλωτές πέταξαν ποσότητες γάλακτος στο χερσαίο τμήμα του λιμανιού, που κατέληξε στη θάλασσα.

Στο μεταξύ, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης έκανε γνωστό σήμερα, μετά τη συνάντησή του με κτηνοτρόφους που διαμαρτύρονται για τις επιπτώσεις από τον αφθώδη πυρετό, ότι επικοινώνησε με το γραφείο του πρωθυπουργού, ζητώντας άμεση συνάντηση, στην Αθήνα, με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο περιφερειάρχης εστίασε σε τέσσερα βασικά αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου:

- Πλήρη αποζημίωση στο γάλα που δεν διατίθεται από τον Απρίλιο μέχρι όσο διαρκέσουν τα μέτρα. Η προτεινόμενη αποζημίωση να υπολογίζεται με βάση τα τιμολόγια των αντίστοιχων μηνών παραδόσεων που είχαν πραγματοποιήσει οι παραγωγοί κατά την ίδια περίοδο του 2025.

- Πλήρη αποζημίωση στο ζωικό κεφάλαιο που δεν διατέθηκε και άμεση ενίσχυση αναπλήρωσης του ζωικού κεφαλαίου για τους πληγέντες.

- Αποδέσμευση προϊόντων που έχουν παραχθεί πριν από την εμφάνιση κρούσματος.

- Την αναστολή πληρωμών των θιγόμενων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, για όσο διαρκούν τα μέτρα.

Ο περιφερειάρχης, σύμφωνα με δήλωσή του, «βρίσκεται σε συνεχή επαφή με κυβερνητικά στελέχη, ασκώντας έντονη πίεση προκειμένου τα παραπάνω αιτήματα να γίνουν άμεσα αποδεκτά».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ