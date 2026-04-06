Μπρατάκος: «Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας»

«Η πρόσφατη παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαιώνει με σαφήνεια ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και τις κρίσιμες προκλήσεις που καλούμαστε να διαχειριστούμε το επόμενο διάστημα» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος, μετά τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2025.

«Η ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η οικονομία μας, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, αποτελεί θετική βάση. Ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της. Το ζητούμενο σήμερα είναι η μετάβαση από μια ανάπτυξη που στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση και τον τουρισμό, σε ένα πιο ισχυρό και διατηρήσιμο παραγωγικό μοντέλο, με έμφαση στις επενδύσεις, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επισημάνσεις για το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, που εξακολουθεί να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, τις πληθωριστικές πιέσεις, ιδίως σε βασικά αγαθά και τις διαρθρωτικές αδυναμίες που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας» επισήμανε.

«Για τον επιχειρηματικό κόσμο, το κρίσιμο στοίχημα είναι διπλό. Από τη μία, να διασφαλιστεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων – και κυρίως των μικρομεσαίων – σε χρηματοδότηση με βιώσιμους όρους. Από την άλλη, να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην ταχύτερη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Αντιθέτως, απαιτεί συντονισμένη δράση, σοβαρό σχεδιασμό και καθαρές πολιτικές επιλογές.

Η ελληνική οικονομία έχει τη δυνατότητα να κάνει το επόμενο βήμα. Το ζητούμενο είναι να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε η ανάπτυξη να είναι διατηρήσιμη, ανθεκτική και να αφορά το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας» καταλήγει ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

