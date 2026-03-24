Qualco: Απέκτησε το 34% της Resitech έναντι 640.000 ευρώ

Την απόκτηση του μειοψηφικής συμμετοχής του 34% στην εταιρεία Resitech S.A., με έδρα τη Λευκωσία και δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανακοίνωσε η Qualco Α.Ε., μέλος της Qualco Group Α.Ε.

Η επένδυση δομήθηκε μέσω συνδυασμού αύξησης κεφαλαίου και απόκτησης μετοχών, συνολικού ύψους € 640.000. Μετά τη συναλλαγή, η Qualco θα κατέχει 34% της Resitech.

Η Resitech είναι τεχνολογική εταιρεία με εξειδίκευση σε B2B πλατφόρμες τεχνολογίας για την αγορά των ακινήτων. Από το 2021, η ομάδα μηχανικών και επιστημόνων δεδομένων της εταιρείας διακρίνεται στην παροχή ευρείας γκάμας καινοτόμων λύσεων λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) για τον κλάδο.

Συγκεκριμένα, οι πλατφόρμες που προσφέρει η Resitech επικεντρώνονται στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, εφαρμόζοντας ψηφιακή αποθήκευση δεδομένων και νομικά και τεχνικά συστήματα αρχείου. Μέσω ενός προηγμένου μηχανισμού αξιολόγησης, αντιστοιχίζουν τους επενδυτές με τα κατάλληλα ακίνητα, ενώ μέσω μιας διαχειριζόμενης πλατφόρμας blockchain, διευκολύνουν την ασφαλή μεταφορά αρχείων και εγγράφων σχετικών με συναλλαγές ακινήτων (βασισμένη στο blockchain SUI).

Η Resitech αποτελεί στρατηγική προσθήκη στο οικοσύστημα του ομίλου Qualco, επιτρέποντας στον οργανισμό να διευρύνει τη δραστηριότητά του πέραν των ελληνικών συνόρων στον κλάδο των ακινήτων. Παράλληλα, ενισχύει τη δέσμευση του ομίλου για στοχευμένη οργανική και μη οργανική ανάπτυξη, ενδυναμώνει τη μακροπρόθεσμη αξία προς τους μετόχους και υποστηρίζει το στρατηγικό σχέδιο που παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.