Aktor AI: Νέα θυγατρική του ομίλου για επενδύσεις σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Η νέα εταιρεία θυγατρική του Ομίλου, θα έχει κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές.

Εταιρεία με αντικείμενο επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ίδρυσε ο Όμιλος Aktor, σύμφωνα με καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, με την επωνυμία «Aktor AI Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».

Ειδικότερα, η νέα εταιρεία θυγατρική του Ομίλου, θα έχει κύρια δραστηριότητα τις υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές.

Πρόεδρος της AKTOR AI θα είναι ο CEO και πρόεδρος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου. Ως διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής ορίζεται ο Βασίλειος Τούλιας, ενώ αναπληρωτής πρόεδρος θα είναι ο Αναστάσιος Αρανίτης. Μέλη του ΔΣ είναι οι Ιωάννης Αργυρόπουλος και Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει ύψος 100.000 ευρώ.

Επιπλέον, στις δραστηριότητες σύμφωνα με το καταστατικό περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες χορήγησης άδειας για το δικαίωμα χρήσης περιεχομένου, υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την έκδοση λογισμικού, έκδοση λογισμικού που κατεβάζεται (download) από το internet/τηλεφορτώσεις λογισμικού, διάθεση λογισμικού διαδικτυακά, αλλά και υπηρεσίες χορήγησης άδειας για το δικαίωμα χρήσης λογισμικού εκτός των παιχνιδιών υπολογιστή, υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων, υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα, παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού, υπηρεσίες παροχής συμβούλων για θέματα εξοπλισμού πληροφορικής, υπηρεσίες παροχής συμβούλων για θέματα συστημάτων και λογισμικού, υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική, υπηρεσίες διεπιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης και υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης προϊόντων έρευνας και ανάπτυξης.

Ακόμη, υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού, ηλεκτρονικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων έναντι αμοιβής βάσει σύμβασης, υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού, υπολογιστών και λογισμικού, εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού.