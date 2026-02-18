Τρ. Κύπρου: Καθαρά κέρδη 128 εκατ. στο δ' τρίμηνο και ρεκόρ πιστωτικής επέκτασης

Καθαρά κέρδη 128 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ εμφάνισε ρεκόρ πιστωτικής επέκτασης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €481 εκατ., και αντιστοιχούν σε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 18.6%, σε σύγκριση με €508 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 (και Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 21.4% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024).

Τα συνολικά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €1,040 εκατ. (σε σύγκριση με €1,094 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω της μείωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους όπως επεξηγείται πιο πάνω. Τα συνολικά έσοδα για το δ’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε €273 εκατ., σε σύγκριση με €258 εκατ. για το γ ’τρίμηνο 2025.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €7 εκατ., ή 6% σε τριμηνιαία βάση σε €127 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025 (σε σύγκριση με €134 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και €202 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024). Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ μειώθηκαν στο 1.2% του συνόλου των μεικτών δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σταθερά σε τριμηνιαία βάση και σε σύγκριση με 2.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 139% στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 124% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και 82% στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Τα λειτουργικά κέρδη για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €612 εκατ., σε σύγκριση με €688 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, μειωμένα κατά 11% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους, όπως εξηγήθηκε πιο πάνω. Τα λειτουργικά κέρδη για το δ’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε €146 εκατ., σε σύγκριση με €154 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2025.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Πανίκος Νικολάου, δήλωσε: «To 2025 ήταν ακόμα μια χρονιά ισχυρής κερδοφορίας για την Τράπεζα Κύπρου, όπως αποδεικνύεται από την οικονομική και λειτουργική μας απόδοση. Καταγράψαμε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €481 εκατ. και διατηρήσαμε ισχυρή Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.6%, βασισμένη στην υψηλή κεφαλαιακή μας βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να ανέρχεται σε 21.0% και στην καλή ποιότητα του ισολογισμού μας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα λόγω της ισχυρής αύξησης των δανείων και των καταθέσεων, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων. Η απόδοσή μας υποστηρίχθηκε επίσης από την αποτελεσματική διαχείριση κόστους, την ισχυρή ρευστότητα και την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου.

Τα δάνεια μας και οι καταθέσεις μας αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €10.9 δις και €22.2 δις αντίστοιχα. Υπερβήκαμε τον στόχο που είχαμε θέσει για το 2025 για αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά περίπου 4%, καθώς η υγιής εγχώρια πιστωτική δραστηριότητα ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου στον τομέα διεθνών εργασιών. Πετύχαμε ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους €3.0 δις, αυξημένος κατά 23% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ζήτησης για δάνεια από επιχειρήσεις και στον τομέα διεθνώς εργασιών.

Σύμφωνα με τη συνεχή δέσμευσή για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας, υλοποιήσαμε την υπόσχεσή μας και σήμερα προτείνουμε τελικό μέρισμα ύψους €0.501 ανά συνήθη μετοχή, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό διανομής για το 2025 σε €305 εκατ1 . που αντανακλά ποσοστό διανομής 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής μας για το 2025, και αντιστοιχεί σε €0.701 ανά συνήθη μετοχή. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά, σημειώνοντας σημαντική αύξηση τόσο ως προς το ποσοστό διανομής όσο και ως προς το συνολικό ποσό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, κατά τα δύο τελευταία έτη, έχουμε προχωρήσει σε διανομές ύψους περίπου €550 εκατ., αποδεικνύοντας την ικανότητα μας για δημιουργία αυξημένων ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίων παρέμεινε ισχυρή και ανήλθε σε 436 μ.β. και οδήγησε στην αύξηση του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) σε 21.0% και του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 25.9%, μετά την αφαίρεση της διανομής μερισμάτων. Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε στα €6.10, σημειώνοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση.

Ως ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο που εξυπηρετεί τα τρία τέταρτα του πληθυσμού, δραστηριοποιούμαστε σε μια ανθεκτική οικονομία, η ανάπτυξη της οποίας συνεχίζει να ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, ο ρυθμός ανάπτυξης της Κύπρου για το 2026 (σε πραγματικούς όρους) αναμένεται να αυξηθεί κατά 3.1%, σε σύγκριση με 1.2% για την Ευρωζώνη.

Η Τράπεζα θα προχωρήσει σε ενημέρωση επενδυτών στις 3 Μαρτίου 2026, όπου θα παρουσιάσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και τους επικαιροποιημένους χρηματοοικονομικούς μας στόχους. Διατηρούμε τη δέσμευση μας για στήριξη των πελατών μας και της ευρύτερης οικονομίας, διατηρώντας την απαράμιλλη προτεραιότητα μας για δημιουργία ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους μας».

Πολιτική διανομής από το 2025

Το Συγκρότημα στοχεύει στη δημιουργία σταθερής και ισχυρής απόδοσης στους μετόχους του. Τον Φεβρουάριο 2025, το Συγκρότημα αναβάθμισε την πολιτική διανομής του, ώστε να αντανακλά τη σταθερή και συνεχή πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, το προφίλ κερδοφορίας και τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του Συγκροτήματος. Η συνήθης διανομή αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 50-70% (‘payout ratio’) (από 30-50%) της προσαρμοσμένης κερδοφορίας πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, συνδυάζοντας μέρισμα σε μετρητά (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενδιάμεσου μερίσματος) και επαναγορά ιδίων μετοχών.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων καθορίζεται ως τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες του Συγκροτήματος (όπως αναφέρονται), προσαρμοσμένη για τα αποτελέσματα ορισμένων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (π.χ. κέρδη από κεφαλαιακές συναλλαγές, απομειώσεις/ αναπροσαρμογές ή αναστροφές απομειώσεων/αναπροσαρμογών που προκύπτουν από δραστηριότητες αναδιοργάνωσης ή/και θέματα παλαιότερων χρήσεων, καθώς και σημαντικές μη ταμειακές συναλλαγές που επηρεάζουν την κερδοφορία), που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος και είναι στοιχεία τα οποία η Διεύθυνση και οι επενδυτές του Συγκροτήματος εντοπίζουν και εξετάζουν ξεχωριστά για να κατανοήσουν τις υποκείμενες τάσεις των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι διανομές από τους λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους όπως την πληρωμή κουπονιού στους κατόχους Χρεογράφων Κατηγορίας.

Η απόφαση για μελλοντική τελική ή ενδιάμεση διανομή, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε προτεινόμενου ποσού διανομής, καθώς και της προβλεπόμενης κατανομής μεταξύ μερίσματος σε μετρητά και επαναγοράς ιδίων μετοχών, θα λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της αγοράς όπως επίσης και τα αποτελέσματα της τρέχουσας στρατηγικής σχεδιασμού κεφαλαίου και ρευστότητας του Συγκροτήματος κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Στόχος για ποσοστό διανομής (‘payout ratio’) για το 2025 ύψους 70%

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή οικονομική επίδοση του Συγκροτήματος και την επιτυχή πραγματοποίηση των στρατηγικών του στόχων για το 2025, ευθυγραμμισμένο με τη συνεχιζόμενη δέσμευσή του για παροχή ισχυρών και σταθερών αποδόσεων στους μετόχους του, η Εταιρία ανακοινώνει συνολική διανομής ύψους €305 εκατ., εκ των οποίων περίπου €87 εκατ. έχουν καταβληθεί τον Οκτώβριο 2025 μέσω της εισαγωγής ενδιάμεσου μερίσματος. Η συνολική διανομή αποτελείται από μέρισμα σε μετρητά και ανέρχεται σε €0.70 ανά συνήθη μετοχή, εκ των οποίων €0.20 ανά συνήθη μετοχή έχουν ήδη καταβληθεί τον Οκτώβριο 2025 μέσω της εισαγωγής ενδιάμεσου μερίσματος (μαζί, η ‘Διανομή 2025’). Η Διανομή 2025 αντιστοιχεί σε ποσοστό (‘payout ratio’) 70% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας του Συγκροτήματος πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 (ύψους €434 εκατ.), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής του Συγκροτήματος, σύμφωνα με τον στόχο που έχει προηγουμένως ανακοινωθεί. Η αύξηση τόσο ως προς το ποσοστό (‘payout ratio’) όσο και ως προς το συνολικό ποσό, αποτελεί σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η Διανομή 2025 ισοδυναμεί με απόδοση διανομής (‘distribution yield’) ύψους 9% (με βάση την τιμή μετοχής στις 31 Δεκεμβρίου 2025).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ('ΕΓΣ') που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2026 προς έγκριση, τελικό μέρισμα σε μετρητά ύψους €0.50 ανά συνήθη μετοχή σε σχέση με τα κέρδη για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό μέρισα σε μετρητά ανά συνήθη μετοχή από την κερδοφορία του 2025 ανέρχεται σε €0.70, αντικατοπτρίζοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το τελικό μέρισμα του προηγούμενου έτους, ύψους €0.48 ανά συνήθη μετοχή. Το μέρισμα, που υπόκειται σε έγκριση από την ΕΓΣ, θα πληρωθεί σε μετρητά στις 24 Ιουνίου 2026 στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων στις 26 Μαΐου 2026 (‘Ημερομηνία Αρχείου’) ενώ ως Ημερομηνία Αποκοπής (‘Ex-Dividend date’) έχει ορισθεί η 25 Μαΐου 2026. Περαιτέρω πληροφορίες θα παρατίθενται στην Πρόσκληση ΕΓΣ που θα δημοσιευτεί στις ή περίπου στις 23 Απριλίου 2026.

Τον Αύγουστο 2025, το Συγκρότημα προχώρησε στην καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0.20 ανά συνήθη μετοχή, αντιστοιχώντας συνολικά σε περίπου €87 εκατ. (το ‘Ενδιάμεσο Μέρισμα’). Αυτό αντιστοιχούσε σε ποσοστό διανομής ύψους περίπου 40% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας του Συγκροτήματος πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 και ισοδυναμούσε με απόδοση μερίσματος (‘dividend yield’) ύψους 3% (με βάση την τιμή μετοχής στις 30 Ιουνίου 2025). Το Ενδιάμεσο Μέρισμα πληρώθηκε σε μετρητά στις 20 Οκτωβρίου 2025 στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρίας κατά τις 23 Σεπτεμβρίου 2025 (‘Ημερομηνία Αρχείου’), ενώ ως Ημερομηνία Αποκοπής (‘Ex-Dividend date’) είχε ορισθεί η 22 Σεπτεμβρίου 2025.

