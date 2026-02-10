Πολιτική | Ελλάδα

Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου

Στη συνάντηση θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, καθώς στόχος της κυβέρνησης και του υπΑΑΤ είναι να στηρίξουν την κτηνοτροφία.

Πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία συμμετέχουν και κυβερνητικά στελέχη.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, καθώς στόχος της κυβέρνησης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι να στηρίξουν την κτηνοτροφία της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της και έναν σχεδιασμό σε τέτοιο επίπεδο που να είναι βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ελληνική κτηνοτροφία είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος και τα κτηνοτροφικά προϊόντα μπορούν να φέρουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και στους ίδιους τους κτηνοτρόφους και στις εξαγωγές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Αγροδιατροφή
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κτηνοτροφία - Γεωργία
Αγρότες
