Novo Nordisk: Άνοδος 9% για τη μετοχή καθώς η His & Hers αποσύρει σκεύασμα απώλειας βάρους

Η Hims & Hers είχε προηγουμένως παρουσιάσει το χάπι βασισμένο στην σεμαγλουτίδη, το κύριο συστατικό των δημοφιλών φαρμάκων της Novo Nordisk, Wegovy και Ozempic.

Άλμα 9% καταγράφει στις συναλλαγές της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο της Δανίας η μετοχή της Novo Nordisk, καθώς η εταιρεία Hims & Hers ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πως ανακαλεί το λανσάρισμα του σκευάσματός της για την απώλεια βάρους αξίας 49 δολαρίων έπειτα από απειλές για νομικές ενέργειες τόσο από την Novo Nordisk όσο και από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

προκαλώντας την άμεση αντίδραση της δανέζικης φαρμακευτικής αλλά και των ρυθμιστικών αρχών.

Το Σάββατο, η Hims & Hers ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την κυκλοφορία του φαρμάκου έπειτα από «εποικοδομητικές συνομιλίες με τους μετόχους».

Since launching the compounded semaglutide pill on our platform, we’ve had constructive conversations with stakeholders across the industry. As a result, we have decided to stop offering access to this treatment. We remain committed to the millions of Americans who depend on us… — Hims & Hers Comms (@HimsHersComms) February 7, 2026

Την Παρασκευή, η μετοχή της Novo Nordisk είχε ενισχυθεί πάνω από 5% αφότου η επίτροπος του FDA, Μάρτι Μακάρι προανήγγειλες αυστηρότερα μέτρα κατά των μη εξουσιοδοτημένων σύνθετων φαρμάκων GLP-1, που απειλούν την τιμολογιακή ισχύ της φαρμακευτικής εταιρείας στις αγορές των προϊόντων απώλειας βάρους και του διαβήτη.

Παρά τα τελευταία κέρδη ωστόσο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πιέσεις καθώς επηρεάζεται άμεσα από τον εταιρειών όπως η Eli Lilly αλλά και φθηνότερων εναλλακτικών στα σκευάσματά της. Η Novo επισήμανε «άνευ προηγουμένου πίεση στις τιμές» στα ετήσια κέρδη της την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας πτώση 17% στις μετοχές της.

Υπενθυμίζεται ότι η χρηματιστηριακή της αξία έφτασε στο αποκορύφωμά της τον Ιούνιο του 2024, όμως έκτοτε έχει χάσει σχεδόν τα δύο τρίτα της αξίας της.