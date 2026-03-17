«Ναι» σε κοινή πρόταση Τσιόδρα - 3 Ευρωβουλευτών για ενιαίο δίκτυο μονοπατιών από Ελλάδα ως Φινλανδία

Η πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και τον συντονισμό των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε η κοινή πρόταση Δημήτρη Τσιόδρα, Σάκη Αρναούτογλου, Μίχαλ Βίζικ και Γιούτα Πάουλους για τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας με τίτλο «BESTbelt Connect», η οποία θα ξεκινά από την Ελλάδα, θα διασχίζει άλλες 20 χώρες και θα καταλήγει στη Φινλανδία.

Με βάση την πρόταση, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου, η διαδρομή θα εκτείνεται σε μήκος 12.500 χιλιομέτρων με το νοτιότερο σκέλος της διαδρομής να διασχίζει την Ελλάδα, περιλαμβάνοντας ποτάμια όπως ο Καλαμάς και ο Έβρος, λίμνες όπως οι Πρέσπες, η Κερκίνη και η Δοϊράνη, καθώς και σημαντικές οροσειρές κατά μήκος των βόρειων συνόρων της χώρας, όπως η Ροδόπη και η Βόρεια Πίνδος.

Μέσα από δραστηριότητες όπως ο βιώσιμος και πεζοπορικός τουρισμός και υπηρεσίες που συνδέονται με τη φύση, το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις τοπικές οικονομίες και την τοπική επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας ευκαιρίες για μικρές επιχειρήσεις στους τομείς της φιλοξενίας, της εστίασης, των τοπικών προϊόντων, των υπηρεσιών υπαίθριων δραστηριοτήτων και του αγροτουρισμού, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καλύτερη υγεία του πληθυσμού.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ετήσιων προγραμμάτων επιχορηγήσεων για τη χρηματοδότηση τοπικών δράσεων και πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου των συγκεκριμένων περιοχών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κατάρτισης μέσα από προγράμματα συμμετοχής νέων και ατόμων που αναζητούν εργασία σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση της φύσης και τον οικοτουρισμό.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και τον συντονισμό των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως τα προγράμματα INTERREG και LIFE, μεγιστοποιώντας, έτσι, τον αναπτυξιακό τους αντίκτυπο.