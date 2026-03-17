Boujnah (Euronext): Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών προϋπόθεση για την ελευθερία της Ευρώπης

Η επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, αναδείχθηκε μέσα από τις τοποθετήσεις ειδικών, κυβερνητικών αξιωματούχων και ειδικών που συμμετείχαν στο 14ο Ετήσιο Συνέδριο της Euronext στο Παρίσι.

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη σημασία κινητοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του δημόσιου χρέους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να διασφαλιστεί η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης απέναντι στον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών tokenisation στην Ευρώπη, καθώς και η επανεκκίνηση της χρηματοδότησης του αμυντικού τομέα, αποτέλεσαν επίσης κεντρικά θέματα των συζητήσεων.

Το συνέδριο άνοιξε με ομιλίες των Nicolai Tangen, Διευθύνοντος Συμβούλου της Norges Bank Investment Management, του Eelco Heinen, Υπουργού Οικονομικών της Ολλανδίας, και του Κυριάκου Πιερρακάκη, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας και Προέδρου του Eurogroup, και έκλεισε με παρέμβαση του Roland Lescure, Υπουργού Οικονομίας, Οικονομικών, Ενέργειας και Ψηφιακής Βιομηχανικής Κυριαρχίας της Γαλλίας. Όλοι τους τόνισαν την ανάγκη ταχείας ενίσχυσης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η ικανότητα δράσης της Ευρώπης.

Ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, στις δηλώσεις του έκανε λόγο για ένα απαιτητικό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και αναφέρθηκε στις ενέργειες της Euronext για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών και τη διασύνδεση των τοπικών οικονομιών με τις παγκόσμιες αγορές.

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Euronext παραμένει προσηλωμένη στο όραμα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου. Σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα αποτελεί πλέον τον κανόνα, το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, “Ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών τώρα”, αναδεικνύεται σε απόλυτη προτεραιότητα» ανέφερε ο κ. Boujnah.

Ο ίδιος σημείωσε ότι σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ευρώπη οφείλει να επιδείξει ταχύτητα και φιλοδοξία, και τόνισε ότι «η διασφάλιση της οικονομικής μας ασφάλειας και κυριαρχίας δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη, καθώς η ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών αποτελεί συλλογική ευθύνη και βασική προϋπόθεση για την ελευθερία της Ευρώπης».