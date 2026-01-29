Samsung: Υπετριπλασιάστηκαν τα κέρδη στο δ΄ τρίμηνο - Άγγιξαν νέο ιστορικό υψηλό

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν η περιορισμένη προσφορά τσιπ μνήμης και η αυξημένη ζήτηση για servers AI, που ενίσχυσαν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου.

Υπερτριπλασιάστηκαν τα κέρδη της Samsung κατά το τέταρτο οικονομικό της τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν η περιορισμένη προσφορά τσιπ μνήμης και η αυξημένη ζήτηση για servers AI, που ενίσχυσαν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου.

Παράλληλα, η Samsung γνωστοποίησε ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες για το σύνολο του 2025 κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, ακολουθώντας μια «συγκρατημένη επενδυτική στρατηγική».

Σύμφωνα με το CNBC, τα έσοδα ανήλθαν σε 93,8 τρισ. κορεατικά γουόν (65,58 δισ. δολάρια), υπερβαίνοντας την εκτίμηση των 93,318 τρισ. γουόν. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 20,1 τρισ. γουόν, έναντι πρόβλεψης για 20,018 τρισ. γουόν.

Τα τριμηνιαία έσοδα του νοτιοκορεατικού τεχνολογικού ομίλου αυξήθηκαν περίπου κατά 24% σε ετήσια βάση, καταρρίπτοντας νέο ρεκόρ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν άνοδο άνω του 200% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 17,6 τρισ. γουόν που είχε καταγραφεί το τρίτο τρίμηνο του 2018 και ευθυγραμμίστηκε με τις ίδιες τις προβλέψεις της Samsung για κέρδη κοντά στα 20 τρισ. γουόν.

Η εταιρεία ανέφερε ότι ο τομέας τσιπ μνήμης συνέβαλε καθοριστικά στην άνοδο της κερδοφορίας, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά τριμηνιαία έσοδα και λειτουργικά κέρδη. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη γενικευμένη αύξηση των τιμών της αγοράς, στις πωλήσεις τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης και σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αντίθετα, ο τομέας κινητής τηλεφωνίας και δικτύων της Samsung παρουσίασε πιο αδύναμη εικόνα στο τέταρτο τρίμηνο. Τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν στα 1,9 τρισ. γουόν, σημειώνοντας μείωση 9,5% σε ετήσια βάση και άνω του 45% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η εταιρεία απέδωσε την πτώση στη μειωμένη συμβολή από τις νέες κυκλοφορίες smartphones και στον εντεινόμενο ανταγωνισμό της αγοράς.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Samsung σχεδιάζει να ενισχύσει την προώθηση συσκευών με τεχνητή νοημοσύνη, εισάγοντας τις λεγόμενες «εμπειρίες AI με πράκτορες» με την επερχόμενη σειρά Galaxy S26.