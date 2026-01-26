Στοίχημα υψηλής αξίας για τον τουρισμό η απευθείας σύνδεση Ελλάδα - Ινδία

Οι νέες πτήσεις της IndiGo και τα σχέδια της Aegean. Η δυναμική της ινδικής αγοράς και το παράθυρο ευκαιρίας για την επιμήκυνση της σεζόν.

Παράθυρο ευκαιρίας για την ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού και εκτός περιόδου υψηλής σεζόν αποτελεί η νέα απευθείας σύνδεση της IndiGo, Ελλάδα - Ινδία, που εγκαινιάστηκε την Παρασκευή αλλά και η αντίστοιχη σύνδεση που δρομολογεί ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας, Aegean, τον Μάρτιο.

Αν μάλιστα λυθούν τα όποια προβλήματα καταγράφονται σήμερα με την έκδοση βίζας οι προοπτικές αναμένεται να πολλαπλασιαστούν χάρη στην δυναμική της ινδικής αγοράς.

Να θυμίσουμε ότι η ινδική αεροπορική εταιρεία IndiGo ξεκίνησε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου πτήσεις μεταξύ Βομβάης και Αθήνας και μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο, τα δρομολόγια μεταξύ Δελχί και Αθήνας. Ο ινδικός αερομεταφορέας έκανε το «ντεμπούτο» της σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων με αεροσκάφος στενής ατράκτου, Airbus A321XLR.

Οι προοπτικές της νέας απευθείας σύνδεσης Ελλάδα - Ινδία

Αν και νωρίς, τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν πολλά υποσχόμενα με την πληρότητα του πρώτου δρομολογίου από και προς την χώρα μας να φτάνει μεταξύ 75% - 80%. Τα μηνύματα δείχνουν μάλιστα ακόμα πιο ενθαρρυντικά δεδομένου ότι η πληρότητα της πρώτης θέσης έφτασε στο 100%, μεταφέροντας επί της ουσίας στην χώρα μας τουρίστες με υψηλή μέση δαπάνη.

Όσο για τις προοπτικές της ινδικής αγοράς όπως εξήγησε σε σχετική συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η διευθύντρια μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννα Παπαδοπούλου, αποτυπώνονται στην διψήφια άνοδο που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι Ινδοί ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Αθήνα. Για την ακρίβεια ο αριθμός των Ινδών ταξιδιωτών στη χώρα μας αυξήθηκε κατά +37% το 2024 έναντι του 2023 και επιπλέον +17% το 2025 έναντι του 2024. Επιπλέον, όπως εξήγησαν τα στελέχη του αεροπορικού οικοσυστήματος οι Ινδοί ταξιδιώτες αποτελούν παράθυρο ευκαιρίας και για την άμβλυνση της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού, καθώς δεν ταξιδεύουν σε αναζήτηση του μοντέλου «ήλιος και θάλασσα» και αποκλειστικά το καλοκαίρι.

Πέρα από τις τρεις πτήσεις την εβδομάδα προς κάθε προορισμό που θα εκτελεί η IndiGo, η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα Ελλάδας - Ινδίας, προσθέτοντας σταδιακά και άλλους ελληνικούς προορισμούς στο πτητικό της πρόγραμμα.

Αργότερα δε, εντός του Μαρτίου, οι προοπτικές θα πολλαπλασιαστούν καθώς και η Aegean αναμένται να προσθέσει στο πτητικό της πρόγραμμα τον προορισμό Ινδία με πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Δελχί και αμέσως μετά, τον Μάιο, τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Βομβάη. Οι δύο εταιρείες μάλιστα έχουν ανακοινώσει και πτήσεις κοινού κωδικού, ώστε να δίνουν την δυνατότητα στους Ινδούς επισκέπτες να επισκεφτούν και άλλα μέρη της Ελλάδας. «Η συνεργασία με πτήσεις κοινού κωδικού με την AEGEAN με 11 συνδεόμενους προορισμούς στην Ελλάδα, αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθύνων Σύμβουλος της IndiGο, Pieter Elbers, με την αφορμή της έναρξης των δρομολογίων.

«Οι δύο χώρες είναι εξαιρετικά διαφορετικές σε μέγεθος και κουλτούρα, αλλά έχουν πολλά κοινά στοιχεία γιατί μοιράζονται κοινές αξίες. Η Αθήνα αποτελεί έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό προορισμό για την IndiGo, καθώς είναι το πρώτο διεθνές δρομολόγιο που εξυπηρετείται με το πρώτο αεροσκάφος A321XLR της Ινδίας» σημείωσε ο ίδιος. «Οι Ινδοί ταξιδιώτες πραγματικά είναι “διψασμένοι’’ για ταξίδια στο εξωτερικό και η Ελλάδα έχει μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για την προσέλκυση κοινού από την ινδική αγορά. Γι αυτό και πιστεύουμε ότι η νέα σύνδεση θα πάει καλά. Ωστόσο θα πρέπει να λυθεί το ζήτημα για τη διευκόλυνση των διαδικασιών έκδοσης βίζα για τα ταξίδια στην Ελλάδα» προσέθεσε, εξηγώντας ότι αυτό είναι κάτι που έχουν ήδη επισημανθεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Ως μια «ιστορική στιγμή» χαρακτήρισε την απευθείας σύνδεση με την Ινδία και ο απερχόμενος επικεφαλής του ΔΑΑ, κ. Γιάννης Παράσχης, ο οποίος παραδίδει τη σκυτάλη της διεύθυνσης του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας στον Γιώργο Καλλιμασιά στο τέλος του μήνα. «Τόσο το αεροδρόμιο της Αθήνας όσο και συνολικά το αεροπορικό οικοσύστημα αισθανόμαστε τυχεροί και περήφανοι γι' αυτήν την εξέλιξη, δεδομένου ότι ανοίγονται νέοι επιχειρηματικοί δρόμοι αλλά και μία μεγάλη ευκαιρία για τον τουριστικό κλάδο» επεσήμανε χαρακτηριστικά δηλώνοντας μάλιστα χαρούμενος που ήταν «παρών» στο ορόσημο αυτό.

Τα μεγέθη της IndiGo

Για να γίνουν αντιληπτές οι προοπτικές αρκεί να κοιτάξει κανείς πέρα από τα δεδομένα της ίδιας της αγοράς και τα στοιχεία της IndiGo.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Elbers η IndiGo καλωσορίζει 1 εκατ. ταξιδιώτες κάθε 3 ημέρες, με πάνω από 2.200 πτήσεις ημερησίως, αποτελώντας την 7η μεγαλύτερη αεροπορική διεθνώς. Μόνο το 2025 ο αερομεταφορέας μετέφερε 124 εκατ. Επιβάτες με τον στόλο των 440 αεροσκαφών που διαθέτει σήμερα. Η δυναμική του δε θα πολλαπλασιαστεί καθώς με τις παραγγελίες για 905 αεροσκάφη που έχει δώσει θα προσθέσει ένα νέο μέλος στον στόλο του κάθε εβδομάδα για την επόμενη δεκαετία.