Μαρινάκης: Αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων που θα το ασκήσει στον σωστό χρόνο

Η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας «που θα το ασκήσουμε στον σωστό χρόνο» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «δεν θα βάλουμε στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας» και τόνισε πως υπάρχει μόνο μια διαφορά με την Τουρκία που είναι η υφαλοκρηπίδα και ο καθορισμός ΑΟΖ.





Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει δύο λάθος δρόμους, τον «δρόμο της ιδεοληψίας» που μικραίνει τη χώρα και «του τζάμπα πατριωτισμού ότι δεν συνομιλούμε για να είμαστε εκλογικά αρεστοί και να παριστάνουμε τους σύγχρονους Κολοκοτρώνηδες». Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χώρα επιδιώκει τον διάλογο χωρίς να υποχωρεί.

«Είμαστε υπερήφανοι για την εξωτερική μας πολιτική, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τη διαχείριση που έγινε στον Έβρο. Θέλουμε να αποφύγουμε το άλλο άκρο, του τζάμπα πατριωτισμού, ότι δεν συνομιλούμε για να είμαστε εκλογικά αρεστοί, αλλά επιζήμιοι για την χώρα. Επιδιώκουμε τον διάλογο με την Τουρκία, χωρίς να υποχωρούμε», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην πατροκτονία που σημειώθηκε στην Γλυφάδα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ο νόμος Παρασκευόπουλου είχε ολέθρια αποτελέσματα.

«Εγείρονται πολύ σοβαρά ερωτήματα, πως αφέθηκε ο 46χρονος από τη δομή και από ποιους αφέθηκε. Ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν ήρθε ως μάννα εξ ουρανού, κάποιοι τον εισηγήθηκαν και κάποιοι τον ψήφισαν. Ο νόμος αυτός σε συνδυασμό με τον ποινικό κώδικα του 2019 είχαν ολέθρια αποτελέσματα ως προς τις μαζικές αποφυλακίσεις», είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο περιστατικό σε σχολείο των Σερρών, όπου μία καθηγήτρια φίμωσε με μονωτική ταινία μαθητή, προκαλώντας σάλο αντιδράσεων.

«Ακόμα και σήμερα που μιλάμε ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος είναι εναντίον της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Από εκεί που ήταν νόμος κενού περιεχομένου, πλέον έχει κυρώσεις και ουσία. Αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης περίπτωσης πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Δουλειά των αρμοδίων στην Δευτεροβάθμια είναι να βλέπουν τέτοια περιστατικά», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.