Νέα καταστήματα και διεύρυνση ζημιών για τη Sport Vision

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις για τον σερβικό κολοσσό του λιανεμπορίου που δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά αθλητικών ειδών τα τελευταία χρόνια

Νέα καταστήματα, σημαντική αύξηση τζίρου αλλά και διεύρυνση ζημιών έγραψε το «ταμείο» του 2024 για τη Sport Vision, τον σερβικό κολοσσό του λιανεμπορίου που δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά αθλητικών ειδών από το 2020.

Το 2024 και μέσα σε έναν χρόνο, η σερβική αλυσίδα άνοιξε στην Ελλάδα οκτώ νέα καταστήματα, φτάνοντας στα 24 φυσικά σημεία πώλησης, από 16 στο τέλος του 2023. Από τα 24 φυσικά καταστήματα, τα τρία είναι καταστήματα outlet, ενώ παράλληλα λειτουργεί και τρία ηλεκτρονικά καταστήματα. Μέσα δε στο 2025 η εταιρεία άνοιξε δύο νέα φυσικά καταστήματα, σε Ρόδο και Περιστέρι Αττικής.

Κύριος στόχος της διοίκησης είναι η επέκταση των υποκαταστημάτων της, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της και η βελτίωση της ρευστότητάς της.

Αύξηση τζίρου κατά 42,41%

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Sport Vision Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία που δημοσιοποιήθηκαν πριν από μερικά 24ωρα, το 2024 ο κύκλος εργασιών της ελληνικής θυγατρικής ανήλθε σε 18,57 εκατ. ευρώ έναντι 13,04 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, καταγράφοντας αύξηση κατά 42,41%, ενώ το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 6,20 εκατ. ευρώ από 5,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, αυξημένο κατά 22,03%. Το 2024 οι ζημιές διευρύνθηκαν για την εταιρεία αγγίζοντας τα 5,37 εκατ. ευρώ από 2,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα το 2024 ανήλθαν σε 1.338.987,88 ευρώ από 671.112,97 ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 99,52%, ενώ το σύνολο καθαρής θέσης ανήλθε σε 6.576.590,14 ευρώ από 4.954.315,48 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ήτοι αύξηση κατά 32,74%. Ο δε συνολικός δανεισμός ήταν μηδενικός.

Το who is who του σερβικού κολοσσού των αθλητικών ειδών

Η Sport Vision ιδρύθηκε το 1996 στην Bijeljina της Σερβίας, με κύριες δραστηριότητες το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο στον αθλητικό κλάδο και θεωρείται το κορυφαίο αθλητικό multibrand concept στα Βαλκάνια. Λειτουργεί πάνω από 150 σύγχρονα καταστήματα στις αγορές της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Βόρειας Μακεδονίας, της Κροατίας, της Σλοβενίας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Τα πολυεμπορικά καταστήματα Sport Vision προσφέρουν την υψηλότερη κατηγορία αθλητικού εξοπλισμού για όλα τα αθλήματα, με έμφαση στο τρέξιμο, την προπόνηση, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Εκτός από το multibrand concept Sport Vision, υπάρχουν επίσης το Buzz Sneaker Station για όλους τους λάτρεις των sneaker και της μόδας, καθώς και το Tike concept που προσφέρει Limited μοντέλα sneakers. Στα μέσα του 2020 η Sport Vision εγκαταστάθηκε και στην Ελλάδα προσδοκώντας να κατακτήσει σημαντικό μερίδιο στην αγορά αθλητικών ειδών.