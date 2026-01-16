Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της «Ελληνικό Μετρό» ο Χρήστος Φαφούτης

Ο κ. Φαφούτης διαθέτει μακρά εμπειρία στον τομέα των Σταθερών Συγκοινωνιών, έχοντας διατελέσει Διευθυντής Αμαξοστασίου στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Μετά από απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης της Βουλής, καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» αναλαμβάνει ο κ. Χρήστος Φαφούτης, ο οποίος προτάθηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας ΑΣΕΠ.

Ο κ. Φαφούτης διαθέτει μακρά εμπειρία στον τομέα των Σταθερών Συγκοινωνιών, έχοντας διατελέσει Διευθυντής Αμαξοστασίου στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και Τμηματάρχης Επιδομής στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό και στο Τραμ. Είναι μέλος του ΤΕΕ και του ΟΕΕ.

Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων (MSc) και στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα (MBA).

