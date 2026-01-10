Επιχειρήσεις | Διεθνή

Ιράκ: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες με τη Chevron για την εκμετάλλευση του πετρελαϊκού πεδίου Δυτικό Κούρνα 2

Πετρέλαιο / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η εξέλιξη ήρθε μετά από την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων στη ρωσική Lukoil, της οποίας το αναφερόμενο πετρελαϊκό πεδίο αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της στο εξωτερικό.

O υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ δήλωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρία Chevron σχετικά με το πεδίο πετρελαϊκών γεωτρήσεων Δυτικό Κούρνα 2 το οποίο διαχειρίζεται η ρωσική Lukoil.

Το αναφερόμενο πετρελαϊκό πεδίο αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ρωσικής εταιρίας στο εξωτερικό.

Τόσο η Chevron όσο και η Exxon Mobil συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των εταιριών που είναι ενδεχόμενο να καταθέσουν προσφορές για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, μετά από την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Images

