Επ. Ανταγωνισμού: Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό έργο για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στις αγορές

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στο διακρατικό έργο "DICE - Supporting Digital Transformation in Competition Law Enforcement", το οποίο ξεκίνησε στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και στο οποίο συμμετέχουν αρχές ανταγωνισμού από 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο θα υλοποιηθεί στην επόμενη διετία 2026-2027.

Το έργο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Competition) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης (TSI).

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αναδιαμορφώνουν τη συμπεριφορά και τη δυναμική των αγορών, οι οποίες καθίστανται ολοένα και πιο ψηφιακές. Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερες αναλυτικές και ερευνητικές προκλήσεις στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αντι ανταγωνιστικών πρακτικών. Παρατηρούμε ότι η ταχεία εξέλιξη των αλγοριθμικών επιχειρηματικών μοντέλων και της ισχύος αγοράς που βασίζεται στα δεδομένα απαιτεί από τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού και την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού να αναπτύξουμε ισχυρές τεχνικές, νομικές και οικονομικές δυνατότητες. Η ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας είναι, συνεπώς, απαραίτητη για τη διασφάλιση συνεκτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό, μαζί με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχουμε σε ένα έργο μεγάλης σημασίας που στοχεύει να ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες και την τεχνογνωσία της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των εθνικών αρχών που συμμετέχουν, μέσω πρακτικής εκπαίδευσης στην εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού, υπό τις συνθήκες της αυξανόμενης επίδρασης της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και μέσω της χρήσης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη των ερευνητικών διαδικασιών και την ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ