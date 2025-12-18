Τι σηματοδοτεί η αλλαγή στη διοικητική πυραμίδα της PepsiCo

Τι καθήκοντα αναλαμβάνει ο νέος Γενικός Διευθυντής για την Ελλάδα και την Κύπρο, Konstantin Merkviladze και τι σηματοδοτεί η ένταξη δύο κρίσιμων αγορών, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής.

Μια σημαντική αλλαγή στη διοικητική της πυραμίδα ανακοίνωσε η PepsiCo, γνωστοποιώντας την τοποθέτηση του Konstantin Merkviladze στη θέση του Γενικού Διευθυντή για την Ελλάδα και την Κύπρο. O Konstantin Merkviladze διαδέχεται την Inga Dengel, η οποία αποχωρεί από την εταιρεία για να ακολουθήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ταυτόχρονα δε με την ανακοίνωση του νέου επικεφαλής, γνωστοποιείται επίσης η ένταξη δύο κρίσιμων αγορών, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Βαλτικής (SEEB). Η περιοχή SEEB περιλαμβάνει 16 αγορές και έχει έδρα τα περιφερειακά γραφεία της εταιρείας στο Βελιγράδι της Σερβίας.

Η αναβάθμιση του General Manager

Από το νέο του πόστο ο Konstantin Merkviladze θα εποπτεύει τις δραστηριότητες της PepsiCo στον τομέα των σνακ και των ποτών σε μια ευρεία περιοχή αγορών, με την υποστήριξη μιας ομάδας που αριθμεί περισσότερους από 2.000 υπαλλήλους.

Οδηγός του θα είναι η φιλοδοξία της PepsiCo να καταστεί ο κορυφαίος ηγέτης στην αγορά έτοιμων τροφίμων και ποτών, ενώ προς αυτή την κατεύθυνση ο Konstantin Merkviladze θα επικεντρωθεί στην προώθηση της στρατηγικής ανάπτυξης και στην ενσωμάτωση μιας κουλτούρας προαγωγής ταλέντων, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη πορεία ανάπτυξης της εταιρείας, με κεντρικό σύνθημα το «Winning with PepsiCo Positive, always, everywhere».

Βασική δε προτεραιότητα του πολυεθνικού κολοσσού PepsiCo, όπως αυτή αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της ελληνικής θυγατρικής, είναι η υλοποίηση επενδύσεων που αποσκοπούν τόσο στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων όσο και σύγχρονων εργαλείων προώθησης πωλήσεων στην αγορά.

Ποιος είναι ο Konstantin Merkviladze

Ο Konstantin Merkviladze διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικούς ρόλους στους κλάδους λιανικής και FMCG, με σημαντική πορεία στους τομείς του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Προερχόμενος από τη Γεωργία, έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της PepsiCo στον Καύκασο (Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία), όπου με την ομάδα του πέτυχαν σταθερή αύξηση εσόδων - ιδιαίτερα στην κατηγορία των σνακ - και επιτυχημένη αναστροφή της κερδοφορίας του χαρτοφυλακίου γαλακτοκομικών.

Στις αρχές του 2024 μετακινήθηκε στη Σερβία, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση της περιοχής Νότιας-Κεντρικής Ευρώπης και Βαλτικής (SCEB).

Οι κινήσεις ματ της PepsiCo Hellas

Στο μεταξύ, όπως έχει γράψει παλαιότερα το insider.gr, η PepsiCo Hellas, η ελληνική θυγατρική του πολυεθνικού κολοσσού PepsiCo, στοχεύει σε σημαντική αύξηση του οικονομικού και επιχειρηματικού της αποτυπώματος στην Ελλάδα, μέσω μιας σειράς στρατηγικών κινήσεων.

Μεταξύ των κινήσεων αυτών περιλαμβάνεται και η απόφαση να επαναπατρίσει, μέσα στο 2025, το 60% της παραγωγής της σε αναψυκτικά στην Ελλάδα, μέσω συνεργασιών με άλλους εμφιαλωτές, καθώς η PepsiCo Hellas δεν διαθέτει πλέον μονάδα παραγωγής αναψυκτικών στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία προχώρησε στη διακοπή των παραγωγικών της δραστηριοτήτων στη χώρα μας πριν από μια επταετία περίπου, μεταφέροντας την παραγωγή της στη Ρουμανία. Είχε προηγηθεί σταδιακό «λουκέτο» στις τρεις μονάδες παραγωγής και διανομής μη αλκοολούχων ποτών που διέθετε σε Οινόφυτα, Κορωπί, Λουτράκι.

Να σημειωθεί εδώ ότι στο εργοστάσιο της εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, παράγονται σήμερα τα σνακ της PepciCo Hellas, μια κατηγορία με σημαντικές, επίσης, προοπτικές.

Οι στρατηγικές συνεργασίες

Τον Φεβρουάριο του 2023, η PepsiCo Hellas ανακοίνωσε τη μεταφορά της παραγωγής των εμβληματικών αναψυκτικών της ΗΒΗ στην Ελλάδα, προκειμένου αυτά να συσκευάζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΨΑ στο Βόλο. Η συμφωνία των PepsiCo Hellas και ΕΨΑ αφορούσε στη συσκευασία κουτιών αλουμινίου. Η ΗΒΗ είναι ένα ιστορικό προϊόν της PepsiCo Hellas που κυκλοφορεί από το 1926 στην ελληνική αγορά και περιλαμβάνει αναψυκτικά με γεύσεις, mixers και χυμούς.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 ανακοινώθηκε η στρατηγική συνεργασία της PepsiCo Hellas με τη N.U. AQUA, με στόχο την άμεση επαναλειτουργία της εμβληματικής μονάδας παραγωγής και εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού Λουτρακίου Κορινθίας. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ, η οποία στην πλήρη ανάπτυξη της θα υπερβεί τα 55 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας λίγο καιρό αργότερα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2022 άνοιξε ξανά τις πόρτες του το ιστορικό εργοστάσιο εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού «ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ» στο Λουτράκι, αποκτώντας ξανά ζωή μετά από δέκα χρόνια, αφού οι μηχανές του σταμάτησαν να λειτουργούν το 2012.

Το πρώτο εργοστάσιο εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στην Ελλάδα - κι ένα από τα πρώτα της Ευρώπης - που ιδρύθηκε από τον Κλέαρχο Καραντάνη το 1907, υπήρξε για χρόνια σημείο αναφοράς για το Λουτράκι, με αυτή του την ιδιότητα να αναβιώνει ξανά… Πλέον, το φυσικό μεταλλικό νερό με την ονομασία «Eonio Λουτράκι» από την NU AQUA εμφιαλώνεται στις παλαιές εγκαταστάσεις της PepsiCo Hellas.

Τι έδειξε το «ταμείο» της PepsiCo Hellas για το 2024

Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της PepsiCo Hellas, το 2024 οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 243,32 εκατ. ευρώ από 238,28 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ σημαντική συνεισφορά στην ανοδική πορεία των πωλήσεων, είχαν προϊόντα όπως τα Lay’s, τα Ruffles, τα Doritos, τα Kinder, το Lipton και η Pepsi.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 102.533.817,36 ευρώ έναντι ποσού 101.255.900,41 ευρώ το 2023, σε μια αύξηση 1,26% η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των πωλήσεων κατά 2,11%.

Το κόστος πωλήσεων εμφάνισε επίσης άνοδο κατά 2,74%, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους αγοράς των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών, σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά για τη χρήση 2023. Συγκεκριμένα, το κόστος πωλήσεων ανήλθε για τη χρήση του 2024 σε 140.789.774,39 ευρώ έναντι 137.033.149,04 ευρώ για τη χρήση του 2023.

Τα καθαρά προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2.403.293,59 ευρώ έναντι 2.624.207,50 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

«Η εταιρεία συνέχισε και για το 2024 να αξιοποιεί αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους της, ενώ κατάφερε να επιτύχει αύξηση των εσόδων της και να διατηρήσει τη κερδοφορία της σε υψηλά επίπεδα, σ’ ένα εξαιρετικά ασταθές και αβέβαιο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και σε δυσχερείς συνθήκες που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και αναψυκτικών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

Ο πολυεθνικός κολοσσός

Τα καθαρά έσοδα της PepsiCo έφτασαν τα 92 δισ. δολάρια το 2024, χάρη σε ένα χαρτοφυλάκιο ποτών και τροφίμων που περιλαμβάνει τα Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker και SodaStream.

Οι καταναλωτές απολαμβάνουν τα προϊόντα της PepsiCo περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο φορές την ημέρα σε περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο!