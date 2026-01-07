Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στη Βουδαπέστη

Ένας από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της Ευρώπης, η Βουδαπέστη, αναμένεται να γεμίσει με Έλληνες φιλάθλους στις 22 Ιανουαρίου για τον αγώνα Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός.

Η Βουδαπέστη είναι μια πόλη που κερδίζει τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή. Χτισμένη στις όχθες του Δούναβη συνδυάζει τη μεγαλοπρέπεια με μια ζωντανή νεανική ενέργεια που δεν σβήνει ποτέ. Η Βούδα και η Πέστη, οι δύο πλευρές της πόλης, προσφέρουν βόλτες ιστορικής σημασίας σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, τα θερμά λουτρά, τις γαστρονομικές εμπειρίες και την έντονη νυχτερινή ζωή.

Η ουγγρική πρωτεύουσα αποκτά ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον στις 22 Ιανουαρίου για τους Έλληνες φιλάθλους, καθώς ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League.

Το ταξίδι στη Βουδαπέστη με αφορμή τον αγώνα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνδυάσετε το ποδόσφαιρο με μια οικονομική ταξιδιωτική εμπειρία, καθώς είναι μια από τις πιο value-for-money πόλεις της Ευρώπης. Δείτε στο travelgo.gr, πόσα θα ξοδέψετε για τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή, τις μετακινήσεις και το φαγητό σας.