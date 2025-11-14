Επιχειρήσεις | Διεθνή

Merck: Εξαγοράζει την Cidara Therapeutics για 9,2 δισ. δολάρια

Μέσα από αυτή τη συμφωνία θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα πειραματικό φάρμακο για την πρόληψη της γρίπης.

Στην εξαγορά της Cidara Therapeutics προχωρά η Merck, μια συμφωνία αξίας περίπου 9,2 δισ. δολαρίων, μέσω της οποίας θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα πειραματικό φάρμακο για την πρόληψη της γρίπης.

Σύμφωνα με το CNBC, η Merck επιδιώκει να διαφοροποιήσει τα έσοδά της πέρα από το Keytruda, καθώς οι άδειες για το επιτυχημένο φάρμακο πλησιάζουν στη λήξη τους, λίγο αργότερα αυτή τη δεκαετία.

Από το 2021, η εταιρεία έχει σχεδόν τριπλασιάσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, συνδυάζοντας την εσωτερική ανάπτυξη με συμφωνίες όπως η εξαγορά της Acceleron το 2021, αξίας 11,5 δισ. δολαρίων, μέσω της οποίας δημιουργήθηκε το φάρμακο Winrevair για την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση.

Τον Ιούλιο, η Merck υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς της βρετανικής Verona Pharma έναντι 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποκτώντας το Ohtuvayre, ένα πρόσφατα εγκεκριμένο φάρμακο για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κοινώς γνωστή ως «πνεύμονας του καπνιστή».

Η Cidara αναπτύσσει το αντιικό φάρμακο μακράς δράσης CD388, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μια μοναδική δόση, καθολικής πρόληψης κατά όλων των στελεχών της γρίπης.

