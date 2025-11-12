BFF Banking Group: Iστορικό υψηλό για δανειακό χαρτοφυλάκιο και όγκο εργασιών στο εννεάμηνο

Οι νέοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο του Νέου Στρατηγικού Σχεδίου του Ομίλου το 2026.

Σε ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε το δανειακό χαρτοφυλάκιο και ο όγκος εργασιών του Ομίλου BFF Banking Group για το εννεάμηνο του 2025, με παράλληλη αύξηση 33% στα κέρδη του γ΄ τριμήνου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 118,1 εκατ. ευρώ έναντι 103,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα καθαρά κέρδη του γ’ τριμήνου του 2025 ανήλθαν στα 42,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 33% σε ετήσια βάση. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε 5,8 δισ. ευρώ (+8% σε ετήσια βάση) και ο όγκος νέων εργασιών σε 6,3 δισ. ευρώ (+11% σε ετήσια βάση), καταγράφοντας το υψηλότερο εννεάμηνο στην ιστορία του Ομίλου. Στην Ιταλία ο τζίρος αυξήθηκε κατά 16% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, ο δείκτης δανείων/ καταθέσεων (Loan/Deposit ratio) διαμορφώθηκε στο 73%, με τις καταθέσεις από υπηρεσίες συναλλαγών να αυξάνονται κατά 1,3 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ενώ το χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων προς διακράτηση μέχρι τη λήξη κατέγραψε θετική αποτίμηση (mark-to-market) ύψους 56 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο δείκτης καθαρών μη εξυπηρετούμενων δανείων προς συνολικά δάνεια (Net NPLs/Loans) ανήλθε σε 0,2%, εξαιρουμένων των ιταλικών δήμων υπό καθεστώς επιτήρησης, με τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις να φτάνουν τα 1,6 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 6% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024, ενώ τα τιμολόγια που προκαλούν τη ληξιπροθεσμία ανήλθαν στα 296 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 30% από την επαναταξινόμηση του Ιουνίου 2024.

Ο Όμιλος έλαβε επίσημη ενημέρωση για την άρση περιορισμών που αφορούν τη διανομή μερισμάτων επί των αποτελεσμάτων του 2025, το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, τα κίνητρα προς τους εργαζομένους και την επέκταση σε νέες αγορές ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 διαμορφώθηκε στο 13,4% και ο συνολικός κεφαλαιακός δείκτης (TCR) στο 16,5%, με 108 εκατ. ευρώ επιπλέον κεφάλαιο, έναντι του στόχου CET1 στο 13%.