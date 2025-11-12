TotalEnergies: Συμφωνία 15 ετών για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε data centers της Google

Συμφωνία 15 ετών για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε data center της Google σύναψε η TotalEnergies, με 1,5 τεραβάτ ενέργειας να προμηθεύονται από το ηλιακό πάρκο Montpelier της εταιρείας στο Οχάιο.

Συμφωνία 15 ετών για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε data centers της Google σύναψε ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός TotalEnergies, με 1,5 τεραβάτ ενέργειας να προμηθεύονται στον τεχνολογικό γίγαντα από το ηλιακό πάρκο Montpelier της εταιρείας στο Οχάιο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ηλιακή εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο PJM, το μεγαλύτερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα συμβάλει στην τροφοδοσία των λειτουργιών του κέντρου δεδομένων της Google με ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Η συμφωνία αυτή φανερώνει την ικανότητα της TotalEnergies να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, αξιοποιώντας το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων και ευέλικτων assets της», δήλωσε ο Stéphane Michel, πρόεδρος του τμήματος Φυσικού Αερίου, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της TotalEnergies.

«Οι αυξανόμενες επενδύσεις της εταιρείας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλουν στο να εξασφαλίσει μια σταθερότερη ροή εσόδων και να αποφύγει τους κύκλους "άνθησης και ύφεσης" (boom-and-bust cycles) που παρατηρούνται συχνά στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα ο διευθύνων σύμβουλος Patrick Pouyanne στη διάσκεψη ADIPEC στο Αμπού Ντάμπι.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού εταιρεία αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο 10 γιγαβάτ στις ΗΠΑ, με χερσαία έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας και αποθήκευσης μπαταριών.