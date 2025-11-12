Lamda: Ξεκινά η δημόσια προσφορά του retail bond - Τα «μυστικά» της έκδοσης των 500 εκατ.

Εκκίνηση για την ομολογιακή έκδοση της Lamda Development που θα εισαχθεί στο ΧΑ. Πώς θα γίνει η διαδικασία, που θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια, ποια είναι η πορεία του project του Ελληνικού. Ποιοι «κίνδυνοι» αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

«Ντεμπούτο» κάνει σήμερα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την Παρασκευή, η διαδικασία της δημόσιας εγγραφής – προσφοράς για την κάλυψη του νέου retail bond της Lamda Development ύψους έως 500 εκατ. ευρώ (διαιρούμενου σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη), με μίνιμουμ ποσό τα 400 εκατ. ευρώ (εάν το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 400 εκατ., η έκδοση θα ματαιωθεί), το οποίο και θα εισαχθεί στην ρυθμιζόμενη αγορά εισοδήματος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Ως γνωστόν, η Lamda έχει αναφέρει ότι με την έκδοση θα καλυφθούν χρηματοδοτικές ανάγκες για οικιστικές αναπτύξεις στο πλαίσιο της μεγάλης ανάπλασης στον χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Χτες, έγινε γνωστό το εύρος της απόδοσης, μεταξύ 3,8% και 4,1%, εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης Ομολογιών. Περαιτέρω, η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών («Book Building»). Για τις14.11.2025 έχει προγραμματιστεί η ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου και για τις 18.11.2025 έχει προγραμματιστεί η δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και για την έναρξη διαπραγμάτευσης

Το insider.gr προ ημερών ανέδειξε τους στόχους της έκδοσης και τα όσα αναφέρονταν στο Ενημερωτικό Δελτίο για το project του Ελληνικού, τα χρονοδιαγράμματα και τους «κινδύνους» που συνοδεύουν τέτοιες διαδικασίες. Όπως αναφέραμε, για το ΚΟΔ 7ετούς διάρκειας, η έναρξη διαπραγμάτευσης, βάσει του σχεδιασμού, στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. προγραμματίζεται για τις 19 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για έναν ακόμα όμιλο του ευρύτερου τομέα υποδομών, εν προκειμένω της ανάπτυξης ακινήτων (αλλά και εμπορικών κέντρων, διαχείρισης μαρίνων κ.α.), που προχωρά σε μεγάλη ομολογιακή έκδοση απευθυνόμενος στο επενδυτικό κοινό (ιδιώτες και θεσμικούς), παίρνοντας, όπως είχαμε από τον Σεπτέμβριο αναφέρει, «τη σκυτάλη» από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Μένει να φανεί αν τελικά «ακολουθήσουν» και άλλα σχήματα, όπως η AKTOR, όπως φημολογείται ότι θα κάνει προσεχώς, η ΑΒΑΞ κ.α..

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι «EUROBANK», «ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «ALPHA» και «ΕΘΝΙΚΗ», κύριοι ανάδοχοι οι «CREDIA BANK» και «OPTIMA», ενώ σύμβουλοι έκδοσης οι Eurobank, Πειραιώς.

Στις οικιστικές αναπτύξεις του Ελληνικού θα διοχετευθούν τα κεφάλαια

Το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων θα διατεθεί σε επενδύσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. που αφορούν την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων (επιμέρους τμήματα των οποίων ενδέχεται να έχουν εμπορική χρήση) έως το 2030, ήτοι, στη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης (συμπεριλαμβανόμενου του συνολικού κατασκευαστικού ΦΠΑ των εν λόγω έργων, οικιστικής ή εμπορικής χρήσης). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι οικιστικές αναπτύξεις συμπεριλαμβάνουν τα Cove Residencies, Park Rise, Pavillion Terraces, Sunset Groves, Atrium & Trinity Gardens, Promenade Heights και Mainstream Apartments, ήτοι, στις βίλες στο παραθαλάσσιο μέτωπο και σε projects της γειτονιάς κατοικιών «Little Athens» κ.α.. Κεφάλαια τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του κόστους ανάπτυξης των παραπάνω ενδεικτικών οικιστικών αναπτύξεων, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, εντός του έργου σύμφωνα με τους εκάστοτε επιχειρηματικούς σχεδιασμούς του Ομίλου.

Η Lamda προγραμματίζει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των ανωτέρω (ή λοιπών) οικιστικών αναπτύξεων με τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια και το υπερβάλλον ποσό του κόστους κατασκευής να καλυφθεί από διαθέσιμα κεφάλαια που θα προκύψουν από έσοδα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. από πωλήσεις οικοπέδων, πωλήσεις οικιστικών και από ενοίκια και ενδεχομένως από δανειακά κεφάλαια.

Να σημειωθεί ότι εφόσον καλυφθεί πλήρως η έκδοση, τα συνολικά καθαρά κεφάλαια ύψους θα φτάσουν έως τα 485 εκατ., αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου έως 15 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η εκδότρια θα μεταφέρει το καθαρό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων μέσω ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας στην κατά 100% θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. Διευκρινίζεται ότι πρόωρη αποπληρωμή του παραπάνω ενδοομιλικού δανείου επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του ΚΟΔ. Το επιτόκιο του παραπάνω ενδοομιλικού δανείου θα καθοριστεί βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle) στο πλαίσιο κανόνων ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing).

Η πορεία του project και των εισπράξεων

Όπως σημειώνονταν στο Ενημερωτικό, από την έναρξη του έργου στο πρώην αεροδρόμιο έως την 30.06.2025 η Ελληνικό Α.Ε. είχε υπογράψει οριστικά συμβόλαια πώλησης οικοπέδων και οικιστικών ακινήτων, συμβάσεις συμμετοχής των πελατών στο αναλογούν κόστος υποδομών, καθώς και συμβάσεις διαχείρισης και επίβλεψης κατασκευαστικών έργων επί πωληθέντων οικοπέδων συνολικού τιμήματος 2,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων η αναγνώριση εσόδων για το πρώτο εξάμηνο 2025 ανήλθε σε 230 εκατ. ευρώ.

Εναπομένον ποσό 1,1 δισ. ευρώ, αναμένεται να αναγνωριστεί ως έσοδο στις επόμενες περιόδους, είτε σε βάθος χρόνου – ενδεικτικά βάσει της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών), είτε σε μια ενδεικτικά βάσει της εκπλήρωσης συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων σχετικές με τη μεταβίβαση του ελέγχου πωληθέντων οικοπέδων στους αγοραστές.

Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις – μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 25.08.2025 ήταν 1,4 δισ. (με τις εισπράξεις το Α’ εξάμηνο 2025 να ανέρχονται σε 245 εκατ.), ενώ έως το τέλος του 2025, το νούμερο αυτό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1,6 δισ. ευρώ.

Σημαντική ζήτηση συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens καθώς μέχρι και την 25.08.2025 από τα 559 διαμερίσματα που είχαν διατεθεί προς πώληση, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις συνολικά από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονταν σε 522 διαμερίσματα ή 93%. Έως το τέλος του 2025 σχεδιάζεται η προώθηση επιπλέον 100-120 κατοικιών στη γειτονιά Little Athens, ενώ θα ακολουθήσουν άλλες 300-350 κατοικίες ξεκινώντας το πρώτο τρίμηνο του 2026, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη φάση του έργου. Αναφορικά επίσης με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό συνολικά την 30.06.2025 είχαν αναληφθεί και δεν είχαν ακόμη εκτελεστεί κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις για υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών, project management, καθώς και εργολαβιών κατασκευής ύψους 494,6 εκατ. ευρώ.

Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις κατά το Α’ εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε 150 εκατ. ευρώ, αυξημένα 80% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, δείχνοντας έτσι την σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων.

Παράλληλα, ικανοποιητική, σύμφωνα με την εταιρεία, συνεχίζει να είναι η πρόοδος των εργασιών στα έργα υποδομών, ενώ σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα προχωρούν οι εργασίες των οικιστικών αναπτύξεων στο Little Athens όπως επίσης και στα έργα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η κατασκευαστική μονάδα της εταιρείας (Construction Business Unit). «Ομοίως, και τα υπόλοιπα έργα στον Μητροπολιτικό Πόλο, συμπεριλαμβανομένων του Riviera Galleria και του Sports Complex, προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με τα πρώτα αθλητικά γήπεδα να αναμένεται να παραδοθούν στους αθλητές μέχρι το τέλος του 2025», αναφέρεται.

Η διαδικασία

Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.. Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης καιτου Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστον 150.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 500.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 350.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 500.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών καιτων Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Οι «κίνδυνοι»

Όπως συνηθίζεται, στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο καταγράφονται κάποιοι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον εκδότη.

Μεταξύ άλλων, όπως και προ ημερών σημειώναμε, γίνεται αναφορά ότι:

- Η ανάπλαση του Ελληνικού αφορά στην αστική ανάπτυξη εκτάσεως περίπου 6,2 εκατ. τ.μ., δίχως να έχει υπάρξει στο παρελθόν επένδυση παρεμφερούς μεγέθους και βαθμού πολυπλοκότητας στην Ελλάδα. Πιθανή αποτυχία του Ομίλου Lamda Development να ολοκληρώσει μερικώς ή ολικώς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα την εν λόγω επένδυση δύναται να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη του, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν ουσιωδώς αρνητικά τα έσοδα, οι ταμειακές ροές και η χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, και κατ’ επέκταση η ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

- Τυχόν σημαντικές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των επενδύσεων στα επιμέρους ακίνητα του Ελληνικού ενδέχεται να ενεργοποιήσουν ποινικές ρήτρες ιδίως κατά της Εταιρείας και των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., Lamda Riviera και Lamda Vouliagmenis, λόγω της μη προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, η εφαρμογή των οποίων δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου, και κατ’ επέκταση την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των Ομολογιούχων σε σχέση με το Χρέος.

- Τα έσοδα της Εκδότριας, ως εταιρείας συμμετοχών, εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τις εισροές (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου κτλ.) από τις Θυγατρικές της, και κυρίως από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΕ η οποία αναπτύσσει το Έργο και τη θυγατρική Lamda Malls Α.Ε. η οποία εκμεταλλεύεται τα Εμπορικά Κέντρα και τις Εμπορικές Αναπτύξεις στο Ελληνικό.

- Ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της Εκδότριας και των εταιρειών του Ομίλου με περιοριστικές ρήτρες (covenants) και άλλες διατάξεις σε υφιστάμενες ή μελλοντικές συμβάσεις χρηματοδότησής τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε αθέτηση υποχρεώσεων και σε σταυροειδή αθέτηση των υποχρεώσεων (cross-default) των χρηματοδοτικών τους συμβάσεων, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα της Εκδότριας και των εταιρειών του Ομίλου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, επηρεάζοντας αρνητικά την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, και κατ’ επέκταση, να τεθεί σε κίνδυνο η ικανότητα της Εκδότριας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της αναφορικά με το Χρέος.

- Το ύψος των υποχρεώσεων εξυπηρέτησης του συνολικού χρέους του Ομίλου από υφιστάμενες και μελλοντικές συμβάσεις προς τράπεζες και τρίτους, σε συνδυασμό με τις εξασφαλίσεις που έχουν παράσχει οι εταιρείες του Ομίλου για την εξασφάλιση των υφιστάμενων δανείων τους, θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ομίλου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τις τράπεζες, τους προμηθευτές και λοιπούς ανέγγυους πιστωτές ή/και να περιορίσει την ευελιξία του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου ή και την ικανότητα του Ομίλου να χρηματοδοτήσει επενδύσεις και λοιπές πληρωμές.

- Ο Όμιλος αναθέτει τη μελέτη και την κατασκευή των επιμέρους ακινήτων του Ελληνικού σε μελετητικές και τεχνικές εταιρείες, με συνέπεια να εξαρτάται από τις επιδόσεις τρίτων.

- Τυχόν περαιτέρω διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας ή/και των πρώτων υλών ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος κατασκευής των επμέρους ακινήτων του Ελληνικού και, κατ’ επέκταση, να μειώσουν τα αναμενόμενα περιθώρια κέρδους από την ανάπτυξή τους (προσδοκώμενη αποδοτικότητα έργων) ή/και, σε ακραίο ενδεχόμενο, να μην επιτευχθεί η αναμενόμενη απόδοση στις εν λόγω επενδύσεις στα επιμέρους ακίνητα του Ελληνικού, στο βαθμό που τα αυξημένα κόστη δεν αντισταθμισθούν από αντίστοιχη αναπροσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου των αντίστοιχων συμβάσεων.