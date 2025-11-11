Real Consulting: Στο 51,058% αυξήθηκε το ποσοστό του Ν. Βαρδινογιάννη

Με την εν λόγω συναλλαγή , o κ. Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Βαρδή κατέχει συνολικά έμμεσα μέσω της Kikero Enterprises LTD, οποία ελέγχει την First Advisory and Holdings SA , η οποία με τη σειρά της ελέγχει την One Dealer Holdings 10.977.441 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 51,058% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

H “Real Consulting” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 10/11/2025 η One Dealer Holdings νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Βαρδινογιάννη Νικόλαο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Real Consulting, προέβη σε αγορά 45.000 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Real Consulting συνολικής αξίας 231.300,00 ευρώ, ήτοι 5,14 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την προηγούμενη, από 30.09.2025 ενημέρωση του κ. Νικολάου Βαρδινογιάννη, η ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία One Dealer Holdings κατείχε 10.898.000 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 50,688% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ κατόπιν της παραπάνω απόκτησης, η εταιρεία One Dealer Holdings κατέχει 10.943.000 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,897% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

Με την εν λόγω συναλλαγή , o κ. Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Βαρδή κατέχει συνολικά έμμεσα μέσω της Kikero Enterprises LTD, οποία ελέγχει την First Advisory and Holdings SA , η οποία με τη σειρά της ελέγχει την One Dealer Holdings 10.977.441 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 51,058% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.