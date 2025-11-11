Ικτίνος: Αλλαγές στο ΔΣ - Η Σοφία Σαπύρα στη θέση της Λυδίας Χαϊδά

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής θα ισχύει μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Ικτίνος ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε, με ομόφωνη απόφασή του, στην αντικατάσταση της κ. Λυδίας Χαϊδά από τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους, ορίζοντας στη θέση της την κ. Σοφία Σαπύρα, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν αυτής της αλλαγής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Ευάγγελο Χαϊδά και Αντιπρόεδρο τη Σοφία Σαπύρα.

Παράλληλα, τροποποιήθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, στην οποία η κ. Σαπύρα αντικαθιστά επίσης την κ. Λυδία Χαϊδά.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής θα ισχύει μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

H Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, προέβη σε αντικατάσταση της κ. Λυδίας Χαϊδά από την θέση του μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4706/2020 με την εκλογή/ορισμό της κ. Σοφίας Σαπύρα στην θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έως την επόμενη Γενική Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω αποφάσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

-Eυάγγελος Χαϊδάς του Νικολάου, Αρχιτέκτων μηχανικός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

-Ιουλία Χαϊδά του Ευάγγελου, Οικονομολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

-Κατσικάκης Περιστέρης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, Οικονομικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

-Αναστασία Χαϊδά του Ευάγγελου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

-Σοφία Σαπύρα του Ισιδώρου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

-Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

-Μεϊντάνη Αγγελική του Αλεξάνδρου, Μηχανικός Μεταλλείων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Δεδομένου ότι η ως άνω μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επηρεάζει τη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, προέβη στην αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κ. Λυδίας Χαϊδά από το νεοεκλεγέν μη Εκτελεστικό μέλος κ. Σοφία Σαπύρα. Σε συνέχεια, η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζεται ως κάτωθι:

-Αντρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος.

-Αγγελική Μεϊντάνη του Αλεξάνδρου, Μηχανικός Μεταλλείων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος

-Σοφία Σαπύρα του Ισιδώρου, Οικονομολόγος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι σε ισχύ έως την επόμενη Γενική Τακτική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.