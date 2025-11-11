Microsoft: Mega επένδυση 10 δισ. δολαρίων σε AI data centers στην Πορτογαλία

Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές της Microsoft φέτος.

Στην επένδυση-«μαμούθ» ύψους 10 δισ. δολαρίων για την κατασκευή ενός πάρκου κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης κατά μήκος της πορτογαλικής ακτής προχωρά η Microsoft, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επενδύσεις της φέτος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το πάρκο κέντρων δεδομένων βρίσκεται στο Sines, περίπου 150 χιλιόμετρα (93 μίλια) νότια της Λισαβόνας, το οποίο η Microsoft κατασκευάζει σε συνεργασία με την Start Campus, έναν πορτογαλικό κατασκευαστή, και τη βρετανική startup Nscale.

Ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, μοιράστηκε για πρώτη φορά τα σχέδια χρηματοδότησης με την τοπική εφημερίδα Jornal de Negócios στο Web Summit στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

Η Microsoft είχε ήδη εξασφαλίσει τον Οκτώβριο μια πολυετή συμφωνία για τη μίσθωση χωρητικότητας στο εργοστάσιο του Sines. Η εταιρεία επεκτείνει την υπολογιστική της υποδομή για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Αντιμετωπίζοντας έλλειψη χωρητικότητας, η Microsoft υπέγραψε πρόσφατα συμφωνίες με διάφορους παρόχους «neocloud» -εταιρείες που προσφέρουν υπολογιστικό νέφος υψηλής απόδοσης- συμπεριλαμβανομένων των CoreWeave και Nebius.

Η Microsoft σχεδιάζει επίσης να ενοικιάσει χώρους από την Nscale στη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Sines, μια παραθαλάσσια πόλη με περίπου 15.000 κατοίκους, γίνεται ένας σημαντικός επενδυτικός κόμβος στην Πορτογαλία. Η περιοχή φιλοξενεί υποβρύχια καλώδια που συνδέουν την Ευρώπη με τη Βραζιλία και την Αφρική, ενώ η Google θα προσθέσει σύντομα μια γραμμή προς τη Νότια Καρολίνα.

Τον Μάιο, η κινεζική CALB ξεκίνησε την κατασκευή ενός εργοστασίου μπαταριών αξίας 2 δισ. ευρώ (2,3 δισ. δολάρια), ενώ η Sines είναι επίσης η προτεινόμενη τοποθεσία της Πορτογαλίας για ένα «gigafactory» τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζεται από την ΕΕ.