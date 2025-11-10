Νέος πρόεδρος στον ΟΛΠ ο Han Chao, μετά την παραίτηση Lin Ji

Το διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ αποφάσισε να αποδεχτεί την παραίτηση του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Lin Ji και εξέλεξε τον Han Chao ως νέο Πρόεδρο και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’ Αριθμ. 61 Απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:

- Την αποδοχή της παραίτησης του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Lin Ji.

- Την εκλογή του κ. Han Chao ως εκτελεστικού μέλους του ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020 και καλύπτει την κατάλληλη και ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

- Τον ορισμό του εκτελεστικού μέλους κ. Han Chao ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Την βάσει του ανωτέρω, ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, από 07/11/2025, ως ακολούθως:

1. κ. Han Chao, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. κ. Zhu Changyu, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. κ. Su Xudong, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 4. κα LI Jin, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. κα Zhang Xueyan, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

6. κ. Πολίτης Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. κ. Zhou Zhonghui, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. κ. Lin Lan, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. κα Ζαρακέλη Ανδριάνα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου