Πρόβλημα ή ευκαιρία για την Ευρώπη η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Στο ένα τέταρτο των επενδύσεων στις ΗΠΑ οι αντίστοιχες στην Ευρώπη. Πως θα περιορίσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία. Οι φιλόδοξες προσπάθειες των νεοφυών επιχειρήσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) έχει οδηγήσει τις χώρες σε όλο τον κόσμο σε έναν αγώνα για κυριαρχία ή, τουλάχιστον, για ένα μερίδιο από την τεράστια «πίτα» της AI.

Οι ΗΠΑ έχουν ηγηθεί της πορείας με βασικές καινοτομίες, όπως τα μικροτσίπ AI και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που αποτελούν τα θεμέλια της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Σε μια κατάσταση που θυμίζει την «κούρσα του διαστήματος» της δεκαετίας του 1960, η Κίνα ακολουθεί στενά τα βήματα των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο υπόλοιπος κόσμος, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, προσπαθεί ακόμη να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, έκανε λάθος όταν δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι πολύ αργή στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ευρωπαϊκοί τεχνολογικοί κολοσσοί, όπως οι SAP και ASML Holding, έχουν δεσμεύσει δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη εγχώριων νεοφυών επιχειρήσεων και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ αρχηγοί κρατών έχουν υποσχεθεί επενδύσεις σε τεράστια κέντρα δεδομένων.

Πολύ πίσω η Ευρώπη σε επενδύσεις

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών εναλλακτικών λύσεων AI, οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις της Ευρώπης παραμένουν πολύ μικρότερες σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, όπου οι μεγαλύτερες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες αναμένεται να δαπανήσουν περί τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, κυρίως για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Το μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ για την AI προβλέπει συνολικές δαπάνες περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερες από το ποσό αυτό.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και η μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού της Ευρώπης, η SAP, δεν μπορεί να συμβαδίσει με τον επενδυτικό πυρετό των ΗΠΑ. Η εταιρεία, της οποίας η χρηματιστηριακή αξία είναι περίπου το ένα δέκατο εκείνης της Microsoft και της Google, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 20 δισεκατομμύρια ευρώ για κυρίαρχες υπηρεσίες σε βάθος χρόνου, ποσό δέκα φορές υψηλότερο από εκείνο που είχε δεσμευθεί έναν χρόνο νωρίτερα.

Ο Κρίστιαν Κλέιν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, στην αρχή του έτους είχε ζητήσει να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο του έργου Stargate ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνεργασία με την OpenAI.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επικεντρωθεί στα δυνατά της σημεία, δηλαδή στην προώθηση του λογισμικού και των εφαρμογών AI. Τα ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων, τόνισε, ακόμα και αν λειτουργούν από τοπικούς παρόχους, θα εξακολουθούν να χρειάζονται εξοπλισμό από τη Silicon Valley και την Ασία.

Τα σχέδια των νεοφυών

Παρ΄όλα αυτά, ολοένα και περισσότερο οι ευρωπαϊκές εταιρείες επιταχύνουν τις προσπάθειες τους, επιδιώκοντας να αποδείξουν ότι οι τοπικοί παίκτες μπορούν να καλύψουν τα κενά. Η Nebius, πάροχος υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud) για τεχνητή νοημοσύνη με έδρα το Άμστερνταμ, υπέγραψε σύμβαση με τη Microsoft αξίας έως και 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Black Forest Labs, γερμανική νεοφυής εταιρεία που αναπτύσσει εργαλεία δημιουργίας εικόνων μέσω AI, έχει συνάψει συνεργασίες με την xAI του Έλον Μασκ και τη Meta Platforms. Παράλληλα, η Mistral συγκέντρωσε πρόσφατα κεφάλαια από την ASML και άλλους επενδυτές, φτάνοντας σε αποτίμηση τα 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ και εδραιώνοντας τη θέση της ως ο κορυφαίος ευρωπαϊκός κατασκευαστής μοντέλων AI.

Οι εταιρείες αυτές ανταγωνίζονται με σκοπό να μειώσουν την εξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογία και να διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη δεν θα μείνει πίσω στην AI, όπως συνέβη με την αναζήτηση στο Διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα έξυπνα τηλέφωνα και το υπολογιστικό νέφος.

Ήδη, αρκετές νεοφυείς εταιρείες έχουν εισέλθει στην αγορά των μικροτσίπ AI, έναν εξαιρετικά απαιτητικό τομέα, που κυριαρχείται από τη Nvidia. Οι εταιρείες αυτές υποστηρίζουν ότι η προέλευση του υλικού τεχνητής νοημοσύνης είναι εξίσου κρίσιμη με τα δεδομένα που επεξεργάζονται ή τα μοντέλα που δημιουργούνται.

Οι χώρες που δεν διαθέτουν δικές τους εταιρείες ημιαγωγών ή εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό «κινδυνεύουν να μετατραπούν σε κράτη-υποτελείς», προειδοποίησε σε δηλώσεις του στο Bloomberg ο Γουόλτερ Γκουντγουίν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Fractile, βρετανικής νεοφυούς εταιρείας παραγωγής μικροτσίπ.

Η αξιοποίηση της ΑΙ

Ένα εξίσου σημαντικό ερώτημα είναι αν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα αποδειχθούν εξίσου ικανές στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, όσο είναι στην παροχή εργαλείων και υποδομών για την ανάπτυξή της.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, μόλις το 13,5% των επιχειρήσεων στην ΕΕ χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης το περασμένο έτος. Σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει μειούμενα ποσοστά γεννήσεων και χαμηλή παραγωγικότητα, η βελτίωση αυτού του ποσοστού θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα αλλαγής παιχνιδιού.

Οι επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες και την τεχνολογία συνέβαλαν καθοριστικά στην εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη της Γαλλίας κατά το τρίτο τρίμηνο.

Οι ευρωπαϊκές βιομηχανικές εταιρείες, όπως η Legrand και η Schneider Electric, επωφελούνται από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, παρέχοντας βασικό εξοπλισμό για τα κέντρα δεδομένων.

Η αγορά υποδομών για κέντρα δεδομένων παρουσιάζει ανάπτυξη, με 18% αύξηση στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, και οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένουν ισχυρή ανάπτυξη έως το 2026.

