ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 1.213 θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Μετά την ολοκλήρωση των υγειονομικών εξετάσεων καθώς και των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία.

Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Για τους υποψήφιους κατηγορίας ΠΕ οι λοιπές 21 θέσεις εκ των 208 θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, για τους υποψήφιους κατηγορίας ΤΕ, οι λοιπές 27 θέσεις εκ των 218 θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και οι λοιπές 212 θέσεις εκ των 787 θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, θα καλυφθούν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, σε μεταγενέστερο χρόνο.

